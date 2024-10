AEW et WBD annoncent officiellement le renouvellement des droits TV sur plusieurs années

Après des mois de spéculation, AEW et Warner Bros. Discovery ont officiellement annoncé mercredi après-midi un renouvellement pluriannuel qui maintiendra Dynamite et Collision sur TBS et TNT, respectivement, en plus d’un composant de streaming sur Max.

Le nombre d’années et le montant qu’AEW recevra n’ont pas été annoncés, mais Variety a rapporté que l’accord est évalué à plus de 150 millions de dollars par an. Ce que couvre ce montant n’est pas non plus clair pour le moment.

Un article précédent de John Ourand de Puck prévoyait un accord sur trois ans garantis avec une option pour une quatrième année à un montant « approximatif » de 170 millions de dollars par an. Son rapport incluait également TruTV dans le mix, mais cela n’a été mentionné dans aucun reportage de mercredi.

SportsBusinessJournal a rapporté après l’annonce de mercredi que l’accord est « estimé à 170 millions de dollars au total, y compris les frais de droits et d’autres éléments ».

Voici les faits saillants, rapportés pour la première fois par L’enveloppement:

Dynamite et Collision resteront dans leurs maisons et réseaux actuels respectivement mercredi et samedi.

Dynamite et Collision seront diffusés en direct sur Max pour les abonnés américains à partir de 2025

Le contenu AEW diffusé sur n’importe quel réseau WBD sera également disponible en streaming sur Max à la demande. Jusqu’où ira ce contenu n’a pas été annoncé

À partir de « plus tard en 2025 », AEW et WBD proposeront des PPV en direct sur Max à un « prix réduit par événement », tout le marketing et les promotions de ces événements PPV étant exclusivement centrés sur Max.

Le nouvel accord comprend « des droits de distribution améliorés sur les réseaux sociaux ainsi qu’une nouvelle programmation potentielle d’AEW sur les plateformes linéaires et numériques ».

Ni Rampage ni les spéciaux trimestriels Battle of the Belts n’ont été mentionnés dans l’une ou l’autre des histoires, laissant l’avenir de ces propriétés inconnu pour le moment.

Depuis leur lancement en 2019, AEW est exclusif à WBD qui a commencé avec Dynamite, puis s’est étendu à Rampage, la série trimestrielle Battle of the Belts, puis à Collision l’année dernière.

Cet article continuera d’être mis à jour à mesure que nous obtiendrons plus d’informations.

