AEW Dynamite ouvre avec Jon Moxley expliquant le Heel Turn sur Bryan Danielson à All Out

Après une scène choquante à AEW All Out où Jon Moxley a tourné le talon sur son ancien coéquipier du Blackpool Combat Club et champion du monde de l’AEW Daniel Bryan, Moxley a ouvert « AEW Dynamite » pour expliquer ses actions. Moxley et le reste du BCC sont allés sur le ring pour célébrer avec Danielson après sa victoire au pay-per-view, et ont empêché Christian Cage, détenteur du contrat du Casino Gauntlet, d’encaisser un match. Après avoir embrassé Danielson, Moxley a cependant battu son ancien ami et a tenté de l’étouffer en mettant un sac en plastique sur la tête de Danielson, ce qui a obligé le champion à être sorti de l’arène sur une civière.

Pour justifier ses actions, Moxley a expliqué qu’il n’aimait pas ce qu’il avait à faire, mais qu’il fallait le faire. Il a dit qu’il n’aimerait rien de plus que d’avoir Danielson à ses côtés, mais que Danielson n’a pas « le courage de le faire ». Moxley a expliqué qu’il y a plus de deux ans, ils se sont engagés à construire quelque chose de « réel » qui durerait des années, même après leur départ, en faisant référence au BCC. Il a dit qu’ils ne l’ont pas fait pour l’argent ou la reconnaissance, mais parce que c’était quelque chose qui « valait la peine d’être fait ». Mais, a-t-il dit, ils n’ont pas atteint leur objectif.

« Nous n’avons pas fait ça, M. Patience, M. Empathie, le plus grand homme que j’aie jamais connu », a déclaré Moxley. « Je regarde autour de moi et tout ce que je vois, ce sont des égos hors de contrôle partout où je regarde. Cela imprègne l’AEW, c’est plein d’égos hors de contrôle et je ne peux plus le supporter. »

Moxley a fait référence à William Regal, créateur de la BCC, et a déclaré, sans nommer explicitement Regal, que Bryan était « le favori de sa seigneurie ». Moxley a poursuivi en disant qu’il n’était « pas un méchant ».

« Je suis le seul véritable roi de ces terres. Nous avons essayé ta méthode, Bryan, la diplomatie a échoué. Aujourd’hui, je choisis la guerre », a déclaré Moxley.