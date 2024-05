AEW Double Or Nothing 2024 : carte complète et finale

All Elite Wrestling fêtera son cinquième anniversaire en présentant AEW Double or Nothing, en direct ce dimanche depuis la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. 10 matches ont été annoncés, dont plus de la moitié mettaient en jeu des championnats. La société annonce un « triple événement principal » pour le spectacle, avec trois matchs élevés au-dessus des autres.

Cela inclut Swerve Strickland défendant le championnat du monde AEW contre Christian Cage. S’appuyant sur les problèmes survenus entre les deux l’année dernière, Cage a affronté Strickland peu de temps après que le champion ait remporté le titre. Il a rapidement retourné la plupart des alliés de Strickland contre lui, tirant parti du Patriarcat pour prendre le dessus avant le match de dimanche.

Anarchy in the Arena sera de retour pour le Double or Nothing de cette année, qui sera également l’un des matchs en tête d’affiche. Cette année, le match qui s’étendra sur plusieurs sites verra les Young Bucks, Kazuchika Okada et Jack Perry de The New Elite affronter l’équipe AEW – FTR, Bryan Danielson et Darby Allin.

Le troisième « événement principal » prévu pour l’émission de dimanche verra Mercedes Mone défier Willow Nightingale pour le championnat TBS. En plus d’être les débuts de Mone sur le ring avec la société, ce sera également son premier match depuis plus d’un an après s’être blessée à la cheville lors du NJPW STRONG Resurgence 2023.

« Timeless » Toni Storm est sur le point de défendre le championnat du monde féminin AEW contre Serena Deeb, tandis que Will Ospreay tente quant à lui de vaincre Roderick Strong pour remporter le championnat international AEW. Le championnat TNT sera également en jeu alors qu’Adam Copeland se défendra contre Malakai Black dans un match Barbed Wire Steel Cage pour conclure leur querelle.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un match pour le titre, le champion du monde IWGP des poids lourds, Jon Moxley, sera en action dans un Title Eliminator contre Konosuke Takeshita. Les autres matchs prévus pour le PPV incluent The Bang Bang Gang contre Death Triangle, les anciens meilleurs amis Trent Beretta et Orange Cassidy s’affrontent, et Chris Jericho défendant le championnat FTW dans un match à trois contre Hook et Katsuyori Shibata.