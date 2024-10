AEW diffusera sur Max suite à un nouvel accord avec Warner Bros. Discovery

All Elite Wrestling (AEW) a officiellement signé un nouvel accord de droits multimédias pluriannuels avec Warner Bros. Discovery.

Les termes financiers de l’accord n’ont pas été divulgués, mais selon des sources, l’accord est évalué à plus de 150 millions de dollars par an lorsque tous les éléments sont pris en compte. Dans le cadre du nouvel accord, les émissions AEW « Dynamite » et « Collision » resteront respectivement sur TBS et TNT. Mais pour la première fois depuis son lancement en 2019, la programmation AEW sera diffusée simultanément en direct sur Max pour les abonnés américains et sera disponible en streaming à la demande à partir de janvier 2025.

« Nous sommes honorés d’annoncer l’extension de notre incroyable partenariat avec Warner Bros. Discovery », a déclaré Tony Khan, PDG, directeur général et directeur créatif d’AEW. « Cette extension perpétue la tradition des événements de lutte emblématiques diffusés sur TBS et TNT, tout en établissant un nouvel héritage pour AEW grâce à des diffusions en direct hebdomadaires sur Max pour les années à venir. Nous remercions David Zaslav, Kathleen Finch et tout le monde à la WBD pour leur soutien infatigable à All Elite Wrestling depuis sa création, ainsi que les fans, les talents et le personnel de l’AEW qui ont contribué à rendre cela possible.

L’accord comprend également des droits de distribution améliorés sur les réseaux sociaux ainsi qu’une nouvelle programmation potentielle d’AEW sur les plateformes linéaires et numériques. De plus, les pay-per-views en direct AEW seront disponibles sur Max plus tard en 2025 à un prix réduit par événement, tout le marketing et les promotions de ces événements étant exclusivement centrés sur Max.

« Tony Khan et toute l’équipe d’AEW ont été des partenaires incroyables, et nous sommes ravis de conclure cet accord élargi pour proposer de nouveaux contenus et histoires AEW incroyables à TNT et TBS, ainsi que d’apporter l’action en direct palpitante à Max pour la première fois. « , a déclaré Kathleen Finch, présidente-directrice générale de US Networks pour Warner Bros. Discovery. « Nous nous concentrons sur la création d’expériences nouvelles et authentiques pour les fans passionnés et engagés d’AEW, tout en leur présentant notre gamme croissante de sports et de divertissements à haute action sur TNT et au-delà. »

L’émission phare d’AEW, « Dynamite », a fait ses débuts sur la TNT en octobre 2019. L’émission se classe actuellement comme la série de divertissement par câble numéro un mercredi auprès des adultes de 18 à 49 ans. « Collision » est actuellement dans le top cinq de sa tranche horaire du samedi parmi les adultes de 18 à 49 ans et les hommes de 18 à 49 ans.

La liste actuelle d’AEW comprend les champions Bryan Danielson, Mariah May, Mercedes Moné, l’équipe The Young Bucks, Will Ospreay, Jack Perry, Wheeler Yuta, Pac, Claudio Castagnoli et Kazuchika Okada.

« J’étais là lorsque Tony Khan a partagé pour la première fois sa vision de créer une société de médias et de divertissement en direct qui perturberait l’industrie de la lutte », a déclaré Bernie Cahill, associé fondateur d’Activist Artists Management. « Ce renouvellement du WBD est une validation éclatante de la vision et du leadership de Tony – faisant d’AEW une licorne en termes de valeur d’entreprise dans le domaine des médias et du divertissement en direct. »

La nouvelle de l’accord AEW intervient alors que les prix des droits sportifs ont grimpé en flèche. Le principal rival d’AEW, la WWE, a récemment conclu de nouveaux accords pour ses émissions « Raw », « SmackDown » et « NXT », « Raw » devant faire ses débuts sur Netflix en janvier 2025.