AEW: Corey Cyr de la Première Nation Pasqua fait ses débuts

Lorsque Corey Cyr entre dans un ring de lutte, il porte toujours le drapeau de la Première Nation Pasqua.

“C’est extrêmement important pour moi et c’est l’une des façons dont j’essaie d’intégrer davantage ma culture dans le monde de la lutte”, a déclaré Cyr.

Le lutteur professionnel de 33 ans est né en Colombie-Britannique, mais a grandi dans la Première Nation Pasqua, située en Saskatchewan, à environ 65 kilomètres au nord-est de Regina.

Le 10 janvier, il est entré sur la scène internationale en faisant ses débuts sur All Elite Wrestling (AEW), l’un des principaux acteurs du marché mondial de la lutte.

“Ils sont actuellement la deuxième plus grande société de lutte télévisée nord-américaine derrière la WWE, et j’ai dû lutter contre Matt Hardy des Hardy Boyz, qui existe depuis plus de 25 ans.”

Corey Cyr, connu sur le ring sous le nom de Sebastian Wolfe, en action. (Fourni)

Cyr, mieux connu sous le nom de Sebastian Wolfe sur le ring, est tombé amoureux de la lutte alors qu’il n’avait que quatre ans.

“Ma grand-mère Gloria était une grande fan et elle ne manquait jamais un épisode”, a-t-il déclaré. “Quand elle nous gardait, elle nous asseyait devant la télévision et j’étais immédiatement captivé.”

Corey Cyr est assis avec sa grand-mère. (Fourni)

Regarder des lutteurs professionnels s’envoler des cordes et battre le tapis a fasciné et inspiré Cyr dès le début.

“C’était comme si de vrais super-héros prenaient vie, et au lieu d’explorer d’autres sports, j’ai rêvé de ce que ce serait de me voir dans des arènes et de ce à quoi je pourrais ressembler en tant que lutteur adulte.”

La fascination des fans s’est transformée en participation passionnée en 2018 lorsqu’il a été accepté dans un programme de formation professionnelle en Colombie-Britannique

Les entraîneurs du Lion’s Gate Dojo, à Surrey, en Colombie-Britannique, ont passé sept mois à le préparer pour son premier match. Ils l’ont également aidé à créer son personnage dans le ring.

“Il y a de la mise en scène et vous devez jouer votre personnage”, a déclaré Cyr. “J’étais très catégorique sur le fait d’être un méchant dès le départ parce qu’ils s’amusent simplement plus là-bas.”

Corey Cyr, connu sur le ring sous le nom de Sebastian Wolfe. (Fourni)

Avec le théâtre, il y a aussi beaucoup d’habileté et d’athlétisme. Cyr s’entraîne sur le ring de lutte au moins trois fois par semaine et va au gymnase presque tous les jours.

Il dit que le travail acharné en vaut la peine, non seulement parce que sa carrière progresse, mais parce qu’il rend sa nation natale fière.

“Il n’y a jamais eu beaucoup de représentation pour les lutteurs professionnels autochtones”, a-t-il déclaré. “Je suis un survivant des pensionnats de troisième génération, mon père et mes grands-parents sont passés par ce système, il est donc important pour moi de défendre ma culture.”

Non seulement Cyr porte le drapeau de sa nation, mais il a également deux mains rouges sur ses bottes de lutte pour rendre hommage aux femmes et filles autochtones disparues et assassinées et aux personnes bispirituelles.

“J’espère aider à mettre en lumière et à sensibiliser le public à certains des problèmes auxquels mon peuple est confronté aujourd’hui.”

En plus de son apparition à AEW, Cyr a lutté lors de spectacles indépendants en Colombie-Britannique, en Alberta et au Manitoba.

Lorsqu’il se rend à des matchs, il fait partie d’une équipe appelée State of Emergency. Son partenaire Anthony Tiessen, connu professionnellement sous le nom de Miles Deville, peut souvent être vu se lancer dans les airs pendant que Cyr s’attaque à ses adversaires.

“J’adore la lutte et je suis plus motivé que jamais pour réussir et bâtir ma carrière”, a déclaré Cyr.

Quant à la suite, il dit qu’il continuera à s’entraîner et à se rendre aux matchs dans l’espoir de décrocher un gros contrat de lutte professionnelle.