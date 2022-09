AEW All Out 2022: heures de début, comment regarder et carte complète

Ces derniers mois ont été difficiles pour AEW. Ses deux plus grandes stars, CM Punk et Bryan Danielson, ont été blessées – et la créativité douteuse autour de stars comme FTR et Wardlow n’a pas aidé. Mais les émissions à la carte AEW livrent presque toujours, et AEW espère revenir sur la bonne voie avec All Out dimanche.

C’est un spectacle énorme, avec 11 matchs sur la carte principale. Le plus gros match sur la carte est le match revanche de CM Punk contre Jon Moxley pour le championnat AEW. Moxley a battu Punk dans un match choquant de 3 minutes la semaine dernière sur Dynamite grâce au pied blessé dans l’histoire de Punk – mais Punk espère récupérer l’or dans sa ville natale de Chicago.

Il y a deux gros matchs de rancune à Bryan Danielson contre Chris Jericho et Christian Cage contre Jungle Boy. Un match à huit joueurs déterminera le prochain challenger pour le championnat AEW. Avec Thunda Rosa absente, un championnat féminin intérimaire AEW est à gagner. Les acclamés obtiennent enfin une chance aux championnats par équipe AEW.

All Out verra également le couronnement des premiers champions trios d’AEW. Il y a un argument solide selon lequel la dernière chose dont AEW a besoin, c’est de plus de titres – le All Atlantic Championship, qui a fait ses débuts à Forbidden Door, est en pré-émission, nous avons donc déjà des titres insuffisamment importants pour les cartes à la carte – mais Kenny Omega’s retour à PPV est sûr d’être spectaculaire.

Carte de match

Championnat AEW : Jon Moxley (c) contre CM Punk.

Bryan Danielson contre Chris Jericho.

Championnat féminin intérimaire AEW: Toni Storm contre Jamie Hayer contre Hikaru Shida contre Britt Baker.

Championnats par équipe AEW: Swerve in my Glory (c) contre The Acclaimed.

Championnat du monde de trios AEW : Kenny Omega et The Young Bucks contre Adam Page et The Dark Order.

Match en échelle pour le championnat AEW : Claudio Castagnoli contre Rey Fenix ​​contre Rush contre Dante Martin contre Andrade El Idolo contre Penta contre Wheeler Yuta contre un participant mystère.

Championnat TBS : Jade Cargill (c) contre Athena.

Wardlow et FTR contre Jay Lethal, Chris Sabin et Alex Shelley.

Christian Cage contre Jungle Boy.

Ricky Starks contre Powerhouse Hobs.

House of Black contre Darby Allin, Sting et Miro.

Carte de pré-spectacle

Championnat AEW All Atlantic: Pac (c) contre Kip Sabian.

Eddie Kingston contre Tomohiro Ishii.

Championnat FTW : Crochet (c) contre Angelo Parker.

Match par équipe mixte : Tay Melo et Sammy Guervara contre Ruby Sho et Ortiz.

Comment regarder AEW All Out, heures de début

Le spectacle principal débute à 17 h HP (20 h HE) dimanche, avec un préshow commençant une heure avant. Pour les fans de lutte au Royaume-Uni, le spectacle principal d’AEW All Out commence tôt Lundi à 1h du matin BST (avant-spectacle de minuit). Down Under, le spectacle commence à 10 h 00 AEST le lundi (pré-spectacle à 9h).

AEW All Out est disponible via PPV à 50 $, mais il est également disponible sur les services de streaming. Si vous êtes aux États-Unis, ce sera 50 $ via le rapport du blanchisseur. Vous pouvez regarder via l’application ou le site Web. Au Royaume-Uni et en Australie, vous le regarderez plutôt où il en coûte 20 $ (16 £, 28 AU $).