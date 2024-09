AEW ajoute du temps additionnel au contrat de Rey Fenix

Image : AEW

Si les intentions de Rey Fenix ​​sont d’aller à la WWE, il faudra un certain temps avant que cela se produise.

Dans le Wrestling Observer Newsletter de cette semaine, Dave Meltzer a rapporté qu’AEW ajoutait du temps additionnel au contrat actuel de Fenix ​​ »qui dure presque un an, mais pas tout à fait ».

De récentes rumeurs en ligne suggéraient que lui et son frère Penta El Zero Miedo avaient déjà signé avec la WWE, mais les deux hommes sont actuellement sous contrat AEW, ce qui rend cela impossible.

Meltzer a rapporté que le chef d’AEW, Tony Khan, avait fait des « offres importantes » pour que les frères restent, mais ils ont refusé.

Meltzer a réitéré que Penta rejoindrait la WWE une fois son contrat conclu dans les deux prochains mois et que « la rumeur dit que la WWE lui a fait une offre compétitive, ce qui a solidifié sa décision de partir ». Il a fait part de sa frustration de la part de Penta car il n’était pas autorisé à participer aux émissions de l’AEW où travaillaient également des lutteurs de la CMLL – une situation qui a finalement été rectifiée dans la relation promotionnelle de l’entreprise. Il était également mécontent de la façon dont il était utilisé.

Penta n’a pas lutté pour l’AEW depuis juillet, mais a travaillé sept fois au Mexique depuis lors. Le dernier match AEW de Fenix ​​a également eu lieu en juillet, mais il n’a pas non plus lutté depuis un match en trios CMLL le même mois. Il reste à voir comment et s’ils envisagent d’utiliser Fenix ​​à l’avenir.

