Aetion, partenaire de la FDA sur les données du monde réel en oncologie

Étionune startup qui se concentre sur les preuves du monde réel dans les soins de santé, a annoncé une collaboration de recherche de cinq ans avec le Centre d’excellence en oncologie (OCE) de la FDA.

L’OCE utilisera la plate-forme de preuves d’Aetion pour trouver et analyser des sources de données du monde réel qui pourraient être utilisées pour la recherche sur la prévention du cancer, les soins cliniques, le diagnostic et le traitement.

La collaboration évaluera les paramètres du monde réel, mesurera les disparités en matière de soins de santé et évaluera les méthodes d’inférence causale. Les recherches se poursuivront jusqu’en 2027.

“Nous sommes fiers de nous associer au Centre d’excellence en oncologie de la FDA pour mener des recherches cruciales pour faire progresser l’utilisation de preuves du monde réel et aider à mieux servir les populations vulnérables et sous-représentées”, a déclaré Carolyn Magill, PDG d’Aetion, dans un communiqué. “Notre collaboration renforce notre mission de comprendre quels traitements fonctionnent pour quels patients et nous rapproche de la réalisation de l’équité en matière de santé chez les patients atteints de cancer.”

LA GRANDE TENDANCE

Depuis sa création en 2013, la société de technologie de la santé basée à New York a recueilli de nombreux investissements.

En 2021, Aetion a marqué 110 millions de dollars en financement de série C, portant la levée totale de la société à 212 millions de dollars. Le cycle de financement est intervenu moins d’un an après que la société a clôturé son cycle d’extension de série B de 19 millions de dollars.

En 2019, Sanofi a fusionné sa plateforme de données du monde réel avec la plateforme Evidence d’Aetion. La plate-forme de données du monde réel de Sanofi, DARWIN, a fourni des données anonymisées sur les patients que la plate-forme de preuves d’Aetion analyserait pour obtenir des informations sur l’efficacité, la sécurité et la valeur des médicaments.

Au plus fort de la pandémie en 2020, Aetion s’est associé à une plateforme de données de santé HealthVerity va lancer des outils pour aider les sociétés biopharmaceutiques et les régulateurs à trouver des traitements COVID-19.

En décembre, Aetion a annoncé que la FDA Bureau de l’analyse des données et de la recherche a prolongé son contrat jusqu’en 2023, initialement signé en 2020, pour examiner les données du monde réel concernant les contre-mesures médicales COVID-19. Aetion étendra ses travaux pour évaluer la normalisation des données dans le contexte du COVID-19.