Aeryon Wellness, une entreprise de santé holistique détenue par des femmes, remporte le prix Trailblazer Small Business Award lors des CHFA Industry Achievement Awards

TORONTO, 23 septembre 2024 /CNW/ – L’Association canadienne des aliments de santé (CHFA) ​​a décerné le très convoité prix Trailblazer Small Business Award à Aeryon Ashlie, fondateur de Aeryon Bien-être lors de ses Industry Achievement Awards 2024, l’année dernière Samedi 21 septembre.

Les prix de réussite de l’industrie de la CHFA récompensent les meilleurs des meilleurs dans le secteur des produits naturels, biologiques et de bien-être, en mettant en lumière les entrepreneurs canadiens émergents lors de la conférence annuelle et du salon professionnel de la CHFA. Le prix Trailblazer Small Business Award récompense une entreprise en activité depuis moins de cinq ans, qui captive les initiés de l’industrie et les consommateurs et qui met en valeur le leadership, l’innovation et les stratégies de pointe.

Aeryon Wellness est une entreprise de produits de santé naturels (PSN) spécialisée dans les compléments alimentaires entièrement naturels, spécialement formulés pour les femmes par des femmes. Après avoir passé 25 ans à lutter contre des troubles alimentaires, des problèmes hormonaux et une relation malsaine avec la nourriture et le corps, Ashlie a créé Aeryon Wellness pour aider les femmes de tous horizons à trouver une santé et un bien-être durables.

La mission d’Aeryon Wellness fait écho aux résultats récents de la dernière étude de recherche de la CHFA, qui souligne l’intérêt considérable que suscitent les produits de santé naturels chez les femmes en périménopause. Selon l’étude, deux tiers des femmes (65 %) estiment que les produits de santé naturels sont essentiels pendant la périménopause, et 64 % seraient intéressées par l’utilisation d’un produit naturel plutôt que d’un traitement hormonal substitutif (THS) pour gérer les symptômes. L’étude révèle également que les bouffées de chaleur, l’insomnie, la fatigue, les douleurs et les sueurs nocturnes sont les cinq symptômes les plus fréquemment ressentis lors de la périménopause, mais pratiquement toutes les femmes (98 %) qui la traversent ressentent au moins un symptôme. Cette recherche confirme la demande croissante de solutions naturelles et efficaces, un domaine dans lequel Aeryon Wellness a un impact significatif.

Les produits Aeryon Wellness comprennent Perimenopause Solutions : Reclaïm Hormonal Support, Lose It : Natural Metabolism Support, So Hormoniöus : Balance Hormones & Manage Blood Sugar, Snooze : Natural Sleep Aid, Wake Më Up : Energy & Cognitive Supplement et bien d’autres, englobant un éventail de besoins de santé et de bien-être féminins avec des solutions ciblées.

L’Association canadienne des aliments de santé (CHFA) ​​est Le Canada La plus grande association commerciale dédiée aux produits naturels, biologiques et de bien-être. En tant qu’association nationale à but non lucratif qui célèbre ses 60 ans, nos membres comprennent des fabricants, des détaillants, des grossistes, des distributeurs et des importateurs déterminés à mettre davantage de produits de vie saine entre les mains d’un plus grand nombre de Canadiens. Visitez le site chfa.ca pour plus d’informations.

