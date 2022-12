Aerosmith annule sa résidence à Vegas en raison des problèmes de santé de Steven Tyler – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Winslow Townson/Invision/AP/Shutterstock

Aerosmith a eu de mauvaises nouvelles le 8 décembre. « À tous les fans… nous sommes vraiment désolés d’annoncer que nous annulons ces deux derniers spectacles à Las Vegas », a déclaré le groupe dans un communiqué sur son Instagram. “Sur les conseils des médecins, Steven [Tyler, the band’s singer] doit les asseoir. Restez en bonne santé et nous vous verrons dans la nouvelle année ! Le groupe a noté que tous les billets “achetés via Ticketmaster.com seront automatiquement remboursés. Tous les autres remboursements seront disponibles au point de vente.

Cette annulation est intervenue trois jours après que le groupe a reporté son spectacle en raison de Steven, 74 ans, aux prises avec une maladie actuellement non divulguée. « Malheureusement, le spectacle de demain, lundi 5 décembre, à Las Vegas, doit être annulé. Steven Tyler a déclaré : “Sur les conseils de mon médecin, je prends plus de temps pour me reposer… il n’y a nulle part où nous préférerions être que sur scène entourés des plus grands fans du monde…””, a écrit le groupe dans un autre IG. déclaration. “Nous nous excusons sincèrement.”

Au début de l’été, Aerosmith a annulé certaines dates pour permettre à Steven d’entrer dans un programme de traitement pour problèmes de dépendance. “Comme beaucoup d’entre vous le savent, notre frère bien-aimé Steven a travaillé sur sa sobriété pendant de nombreuses années”, a déclaré le groupe dans un communiqué conjoint. “Après une opération du pied pour se préparer à l’étape et la nécessité de gérer la douleur pendant le processus, il a récemment rechuté et est volontairement entré dans un programme de traitement pour se concentrer sur sa santé et son rétablissement.”

