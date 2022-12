Aerosmith annule les derniers spectacles à Vegas en raison de l’état de santé de Steven Tyler

Aerosmith a annoncé sur ses plateformes de médias sociaux que ses deux derniers concerts de résidence à Las Vegas ont été annulés.

Le groupe a présenté ses excuses aux fans.

“Sur les conseils des médecins, Steven doit s’abstenir. Restez en bonne santé et nous vous verrons dans la nouvelle année!” le groupe a écrit mercredi.

Un représentant du chanteur Steven Tyler n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital au moment de la publication.

STEVEN TYLER CHUTE, AEROSMITH ANNULE LA RÉSIDENCE À VEGAS: “MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION”

En mai, le groupe a annoncé que ses dates de résidence à Las Vegas en juin et juillet avaient été annulées en raison de la rechute de Tyler.

“Comme beaucoup d’entre vous le savent, notre frère bien-aimé Steven a travaillé sur sa sobriété pendant de nombreuses années”, a écrit le groupe. “Après une opération du pied pour se préparer à l’étape et la nécessité de gérer la douleur pendant le processus, il a récemment rechuté et est volontairement entré dans un programme de traitement pour se concentrer sur sa santé et son rétablissement.”

Tyler, 74 ans, a quitté un centre de réadaptation en juillet.

Un représentant de Tyler a partagé avec Fox News Digital à l’époque qu’il “allait extrêmement bien et avait hâte d’être de retour sur scène”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Début septembre, les interprètes de “Dream On” sont retournés sur leur terrain de prédilection sur la côte Est, se produisant dans le Maine et le Massachusetts. En novembre, Tyler s’est produit lors de la cérémonie d’intronisation au Rock and Roll Hall of Fame.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Les billets achetés via ticketmaster.com seront automatiquement remboursés”, a déclaré le groupe. “Tous les autres remboursements seront disponibles au point de vente.”