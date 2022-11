Aéroports avec le meilleur Wi-Fi gratuit aux États-Unis, selon Ookla

Le Wi-Fi gratuit de l’aéroport peut être frustrant lorsque vous essayez de télécharger des épisodes de Netflix Assez vieux avant un vol de six heures. Heureusement, les gens d’Ookla, qui gèrent le site Web de test de vitesse Internet Speedtest.net, ont un nouveau rapport détaillant le meilleur Wi-Fi gratuit de l’aéroport aux Etats-Unis.

Le Wi-Fi d’aéroport gratuit le plus rapide aux États-Unis ne se trouve pas au SFO de San Francisco, une plaque tournante majeure pour les géants de la technologie tels que Salesforce et Uber. Ce n’est pas non plus au JFK de New York, le sixième aéroport le plus fréquenté des États-Unis. Le Wi-Fi gratuit le plus rapide, selon les tests de vitesse d’Ookla dans les aéroports aux États-Unis, provient de San Jose International, qui a une vitesse de téléchargement médiane de 203 Mbps. Le meilleur placement de San Jose International est logique car il existe de nombreuses entreprises technologiques de premier plan situées à proximité, telles que Google, Apple, Meta et Adobe.

Okla recueilli ces données de personnes qui utilisent l’application Speedtest ou son site Web pour tester les vitesses de téléchargement.

Le deuxième réseau Wi-Fi gratuit d’aéroport se trouve à l’aéroport international de Cincinnati/Northern Kentucky, avec une vitesse de téléchargement médiane de 177,16 Mbps. En troisième place se trouve SFO, à 162,38 Mbps, avec l’aéroport international Daniel K. Inouye à Honolulu en quatrième position avec une vitesse de 158,05 Mbps. L’aéroport international d’Oakland complète le top cinq avec une vitesse de 154,62 Mbps.

Avec la popularité de YouTube, TikTok, Netflix et Disney Plus, la demande de contenu vidéo en streaming est la plus élevée jamais atteinte. Cette demande a forcé Netflix à réduire la qualité du streaming dans certaines parties du monde, car les fournisseurs de services Internet n’ont pas les systèmes en place pour répondre aux besoins de tous les clients. Les aéroports ont également mis à niveau leurs systèmes pour aider à répondre à la consommation de bande passante des consommateurs. Pour illustrer la rapidité avec laquelle les choses ont changé, en 2014, Bush Intercontinental à Houston classé comme ayant l’un des Wi-Fi d’aéroport les plus rapides au monde. Maintenant, il se classe près du bas aux États-Unis.

Le Wi-Fi gratuit le plus lent se trouve à Pittsburgh International, a déclaré Ookla, avec une vitesse de téléchargement médiane de 5,23 Mbps. Les principaux aéroports de Houston, George Bush Intercontinental et William P. Hobby, ont des vitesses de 8,79 et 8,90 Mbps, respectivement. Le sud-ouest de la Floride est le quatrième Wi-Fi gratuit d’aéroport le plus lent, mais voit un bond significatif par rapport à Houston, à 18,51 Mbps. Et Logan International à Boston n’est pas beaucoup plus rapide, à 18,87 Mbps.

Ookla a constaté que certains salons d’aéroport ont des vitesses plus rapides que la zone générale de l’aéroport. Mais l’accès nécessite généralement une forme spéciale d’adhésion. L’utilisation d’options payantes dans les aéroports d’entreprises telles que Boingo, Passpoint et Skyfi a également montré des vitesses plus rapides, mais elles variaient d’un aéroport à l’autre.

