Aéroport Pearson : pourquoi les retards devraient s’aggraver

Cela a été un cauchemar pour les voyageurs qui traversent l’aéroport le plus achalandé du Canada, les longues files d’attente, les retards et les annulations de vols devenant la norme, et les experts en aviation prédisent que ces problèmes ne feront que s’aggraver avant de s’améliorer.

Duncan Dee, ancien chef de l’exploitation d’Air Canada, affirme qu’une grande partie de ces retards sont dus aux niveaux de dotation en personnel des bureaux des douanes et de l’immigration de l’aéroport international Pearson de Toronto mal équipés pour faire face à l’augmentation du trafic de passagers ainsi qu’aux mesures frontalières COVID-19, créant un effet domino de retards.

« Chacun des voyageurs est contrôlé. Et cela prend maintenant quatre fois plus de temps qu’avant la pandémie », a-t-il déclaré mercredi à CTV News.

Avant la pandémie, il fallait 30 à 60 secondes pour filtrer un passager aux douanes et à l’immigration. Aujourd’hui, Dee dit que le processus prend quatre à cinq minutes, en grande partie grâce aux questions de dépistage liées au COVID-19 via l’application ArriveCAN et à la vérification des certificats de vaccins.

« Vous avez quadruplé le temps qu’il leur faut pour traiter chaque voyageur. Donc, à moins que vous ne quadrupliez le nombre de personnes effectuant le traitement, vous allez avoir un retard », a-t-il déclaré.

Les voyageurs qui ne connaissent pas le système ArriveCAN n’ont peut-être pas rempli correctement le formulaire sur l’application. Ils peuvent avoir une preuve de vaccination qui n’est ni en anglais ni en français, ou le type de vaccin peut en être un qui n’est pas distribué au Canada, comme le vaccin russe Spoutnik V. Certains voyageurs peuvent même être sélectionnés au hasard pour subir un test COVID-19 à leur arrivée.

Tout cela ajoute un autre « niveau de complexité » pour les agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), dit Dee.

« Les agents de l’ASFC sont parmi les meilleurs. Ces gens font un très bon travail et normalement ils travaillent extrêmement rapidement, mais vous les avez mis dans une position où ils essaient d’appliquer des mandats qui sont complètement impossibles à appliquer dans les délais. » qu’ils ont », a-t-il déclaré.

Les retards et les longues files d’attente au hall des douanes créent à leur tour un effet de choc qui crée plus de retards pour les voyageurs internationaux entrants qui ne sont pas descendus de l’avion. Dee dit que pour éviter la surpopulation au terminal, les avions entrants seront chargés par le contrôle de la circulation aérienne d’attendre sur le tarmac jusqu’à ce qu’une partie de l’arriéré à la ligne douanière soit éliminée.

Et même lorsque les passagers commencent à débarquer, ils ne peuvent laisser descendre de l’avion que 10 à 50 passagers par demi-heure à la fois afin d’éviter un écrasement au terminal.

« Si vous avez 250 personnes dans un avion, avec 50 toutes les demi-heures, vous comptez soudainement une heure et demie avant que tout le monde ne descende de l’avion. Mais ce n’est même pas la fin. Ils arrivent à la douane et ils ‘ sont derrière une file d’attente de deux heures avant même de voir un officier », a expliqué Dee.

« Tout cela s’additionne … et il leur reste six heures et demie avant de monter dans un taxi ou de rentrer chez eux et ce n’est tout simplement pas durable. »

DES MALHEURS AÉROPORTUAIRES ATTENDUS JUSQU’À SEPTEMBRE

Avec plus de voyageurs attendus en juillet et août, Dee dit que les problèmes à Pearson ne feront qu’empirer.

« C’est une simple équation mathématique. Il y a 22 à 24 % de voyageurs de plus en juillet et en août qu’en mai en avril et il y avait des files d’attente en mai et en avril. Vous pouvez imaginer ce qui se passe quand il y a encore plus voyageurs en juillet et en août », a-t-il dit.

Mais les problèmes à Pearson ne sont pas un problème uniquement canadien. Comme l’a souligné le ministre des Transports Omar Alghabra, de nombreux aéroports européens sont également aux prises avec des retards et de longues files d’attente, s’étendant parfois jusqu’à l’extérieur du terminal.

Dans un effort pour remédier à ces retards, Alghabra a déclaré que le gouvernement fédéral embauchait 400 nouveaux agents de contrôle de l’ACSTA et envisageait d’apporter « plus d’ajustements » aux règles de voyage COVID-19. Mais l’expert en aviation de l’Université McGill, John Gradek, affirme que la responsabilité incombe en grande partie aux compagnies aériennes plutôt qu’à l’ACSTA ou à l’ASFC.

« La cause profonde est qu’il y a trop de passagers qui entrent et sortent des aéroports par rapport à la capacité que l’aéroport peut gérer », a déclaré Gradek à CTV News mercredi.

Certains aéroports européens, comme les aéroports Schiphol d’Amsterdam et Londres Heathrow, ont demandé aux compagnies aériennes de réduire leurs vols et de limiter le nombre de passagers afin d’éviter la surpopulation. Gradek pense que des demandes similaires doivent être adressées aux compagnies aériennes canadiennes.

« Les compagnies aériennes ont soif d’argent. Elles ont soif de revenus. Alors, elles vont remplir leurs horaires. Elles vont vouloir avoir de plus en plus de passagers dans leurs avions, générer plus de revenus », a-t-il déclaré. . « Quelqu’un doit intervenir et dire en gros, ‘X pourcentage de vos vols, vous devez réduire.' »

Gradek et Dee s’attendent tous deux à ce que les retards affectent Pearson et d’autres aéroports du monde entier jusqu’en septembre, après la fin de la saison estivale des voyages.

« Les compagnies aériennes n’ont pas encore vu le meilleur nombre de passagers. Les aéroports n’ont pas encore vu le pire de leurs retards », a déclaré Gradek.