Aéroport Pearson, bagages perdus pendant des jours en raison d’une ceinture cassée

Les passagers voyageant par l’aérogare 3 de l’aéroport international Pearson de Toronto signalent de sérieux retards de bagages alors que l’aéroport a du mal à rattraper un tapis à bagages cassé.

Les images du terminal montrent une mer de sacs non réclamés assis dans la zone des bagages.

Un téléspectateur qui a envoyé une vidéo CP24 des sacs a déclaré que les travailleurs ont décrit la situation comme “au-delà de la catastrophe”.

Dans un courriel au CP24, l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a déclaré que les températures extrêmement froides ont causé des problèmes avec les bagages ce long week-end.

“Certains passagers sur les vols au départ du terminal 3 au cours du week-end peuvent voir des retards de bagages avec des machines et le personnel de la compagnie aérienne travaillant dans des températures extrêmement froides”, a déclaré le l’aéroport a dit. “Nous travaillons avec les compagnies aériennes concernées pour minimiser les retards et maintenir le flux des bagages.”

Mais un certain nombre de personnes passant par l’aéroport ont déclaré qu’on leur avait dit de laisser leurs bagages derrière eux parce que le tapis à bagages des terminaux était cassé. Une femme a déclaré qu’elle était allée à destination sans vêtements ni cadeaux de Noël.

« Nous avons quitté Pearson le 24. Votre ceinture de bagages était cassée et on nous a juste dit de laisser nos bagages là-bas », a écrit un voyageur. dans un tweet à l’aéroport. « Le 26 décembre et nos balises aériennes indiquent qu’ils sont toujours dans le terminal 3. Que se passe-t-il ? Nous n’avons ni vêtements ni cadeaux de Noël pour nos enfants et personne ne nous met au courant.

Un couple des Pays-Bas dont l’escale de trois heures sur la route de Miami s’est transformée en trois jours a déclaré à CP24 qu’ils étaient allés acheter des manteaux ce lendemain de Noël puisque toutes leurs affaires étaient coincées à l’aéroport.

“Nous n’avons pas de veste car notre valise est à l’aéroport en ce moment”, a déclaré l’un des deux, qui s’est identifié comme étant Max.

Un autre voyageur a tweeté ‘C’est une blague, n’est-ce pas?’ à l’aéroport. Il a dit qu’il avait atterri peu après 23 heures le 23 décembre et attendu ses bagages pendant des heures avant de se faire dire à 5 heures du matin de rentrer chez lui car les bagages n’arriveraient que plus tard dans la journée.

“Retour à l’aéroport pendant 3 heures le 24 … qui paie les frais de stationnement de 50 $ pour ça ???” il a écrit.

S’adressant au CP24, la porte-parole de la GTAA, Rachel Bertone, a déclaré que le système de bagages avait cessé de fonctionner samedi parce que “des composants de l’infrastructure de traitement des bagages se sont arrêtés en raison du temps froid”.

Elle a dit qu’elle ne pouvait pas encore fournir de chiffres sur le nombre exact de bagages et de voyageurs touchés. Cependant, elle a déclaré que le système était de nouveau opérationnel à 4 h 30 ce matin et que l’aéroport s’efforce maintenant de réunir les passagers avec leurs bagages perdus.

Bertone a déclaré que les passagers des vols Sunwing et Westjet ont été touchés.

« Voyageurs de Toronto : nous avons été informés que le tapis à bagages du terminal 3 de l’aéroport de Toronto ne fonctionne pas en raison d’un problème mécanique. Ce problème affecte tous les transporteurs du terminal 3 », a écrit Sunwing dans un tweet. « Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les bagages enregistrés des clients les accompagneront sur leurs vols en direction sud au départ de Toronto. D’autres mises à jour seront fournies au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles à partir de l’aéroport.

Certains passagers des compagnies aériennes ont déjà dû faire face à des retards cauchemardesques dus en partie à une énorme tempête hivernale. WestJet a annulé la plupart de ses vols vendredi et des centaines de passagers de Sunwing sont bloqués à leur destination depuis des jours, certains d’entre eux dormant dans les aéroports et les halls d’hôtel.

Les passagers de Via Rail ressentent également la douleur. Via Rail a annulé tous ses trains entre Toronto, Ottawa et Montréal dimanche et encore lundi en raison d’un déraillement.