LONDRES: Un aéroport pour voitures volantes propulsera la ville anglaise de Coventry dans le futur plus tard cette année, avec un projet visant à démontrer comment les taxis aériens fonctionneront dans les centres urbains.

Urban-Air Port, une start-up basée au Royaume-Uni, s’est associée au géant automobile Hyundai Motor pour développer l’infrastructure nécessaire lorsque des voitures volantes prennent leur envol pour transporter des personnes et des marchandises.

À partir de novembre, les visiteurs de Coventry pourront voir à quoi ressemble un aéroport de voitures volantes et voir un drone transportant des passagers et un véhicule électrique opérationnel à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) sur l’aire d’atterrissage.

Urban-Air Port a été sélectionné par un programme gouvernemental visant à développer de nouveaux véhicules aériens et volants zéro émission, remportant une subvention de 1,2 million de livres (1,65 million de dollars) pour aider à financer l’installation temporaire de l’aéroport dans le centre-ville de Coventry.

«Avec le soutien du gouvernement britannique et le soutien de Hyundai Motor Group, nous allons réaliser le premier aéroport pleinement opérationnel au monde», a déclaré vendredi à Reuters le fondateur et président exécutif d’Urban Air-Port, Ricky Sandhu.

Bien qu’il y ait eu des progrès dans le développement de voitures volantes, Sandhu a déclaré que l’infrastructure était la pièce manquante.

«Vous ne pouvez pas descendre du train ou monter dans le train à moins d’arriver à la gare, de sorte que l’infrastructure au sol de soutien est absolument essentielle», a-t-il déclaré.