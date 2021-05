Aerion Supersonic s’arrête, mettant fin aux projets d’avions d’affaires silencieux

Aerion Supersonic, la société basée au Nevada qui prévoyait de construire des avions d’affaires capables de voler silencieusement près de deux fois plus vite que les avions commerciaux, ferme ses portes, a confirmé vendredi la société à CNBC.

« Dans l’environnement financier actuel, il s’est avéré extrêmement difficile de conclure sur les nouvelles exigences de capital prévues et nécessaires » pour commencer la production de son avion supersonique AS2, a déclaré la société dans un communiqué.

« Aerion Corporation prend maintenant les mesures appropriées en tenant compte de cet environnement financier permanent », a déclaré la société.

Floride aujourd’hui signalé pour la première fois la fermeture brutale de l’entreprise.

Aerion avait l’intention de piloter son premier jet AS2 d’ici 2024, avec pour objectif de commencer les services commerciaux d’ici 2026. La société a développé une technologie brevetée qu’elle appelle «croisière sans perche», qui, selon elle, permettrait à AS2 de voler sans créer de boom sonique – un problème qui ont tourmenté les jets supersoniques Concorde du passé.

L’AS2 était au prix de 120 millions de dollars par avion. Le PDG d’Aerion, Tom Vice, a déclaré lors d’une conférence UBS en janvier 2020 qu’il s’attendait à ce que la société en coûte environ 4 milliards de dollars pour développer AS2, 1 milliard de dollars ayant été dépensé à l’époque pour développer un moteur.

La société avait accumulé plusieurs partenariats en cours de route – y compris avec Boeing, General Electric et NetJets appartenant à Berkshire Hathaway – et affichait un carnet de commandes de 11,2 milliards de dollars pour ses jets AS2. Plus tôt cette année, Aerion, lors d’une conférence de presse avec le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a dévoilé qu’il construirait une usine de fabrication de 375 millions de dollars à l’aéroport international d’Orlando Melbourne.

Un porte-parole d’Aerion n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur ce qui arrivera aux actifs d’Aerion.