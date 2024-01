Aedas aligne des gratte-ciel jumeaux avec des ailerons en bronze à Hangzhou

Le studio d’architecture Aedas a conçu deux gratte-ciel aux bords arrondis de 150 mètres de haut, nommés One Future, à Hangzhou, en Chine.

Inspiré par les plantes de lotus du lac de l’Ouest voisin, One Future présente des façades en aluminium et en panneaux de verre bordées d’ailettes en bronze qui se rétrécissent à la base du bâtiment.

“Le concept formel de ces tours jumelles provient des racines de lotus, une plantation très populaire et qui a une bonne signification métaphorique dans la culture locale Xiao Shan”, Aéda Le directeur exécutif Wei Li et le directeur du design mondial Ken Wai ont déclaré à Dezeen.

“D’un point de vue architectural, nous recherchions une forme simple et subtile capable de fournir des agencements d’étage efficaces, tout en établissant des liens forts avec la riche culture locale.”

Sur chaque tour, les façades s’incurvent vers l’intérieur pour marquer un plancher refuge, qui offre un espace sûr aux occupants en cas d’urgence, serrant les deux structures à des hauteurs différentes pour briser leur forme rectiligne.

À la base des tours, un auvent incurvé s’étend des façades pour former une entrée abritée.

Une cour pavée au rez-de-chaussée bordée d’arbres entoure les tours et est cachée de la rue adjacente et des routes principales par un mur d’enceinte et des haies.

Les entrées des bâtiments ont été percées dans la façade incurvée, délimitée par des cadres en bronze assortis aux ailerons.

Le gratte-ciel de Zaha Hadid Architects est en voie d’achèvement sur le site le plus cher du monde

“Le site est très petit, donc la stratégie globale du site est d’obtenir autant de zones paysagères ouvertes que possible”, ont déclaré Li et Wei.

“Nous avons d’abord abandonné l’idée d’un podium volumineux et minimisé la circulation des voitures, puis le bas des tours s’effile vers l’intérieur pour libérer plus de surface au sol.”

Réparti sur 33 étages, l’intérieur de 63 500 mètres carrés contient à la fois des espaces de bureaux et des espaces résidentiels – accessibles via des ascenseurs individuels pour définir les deux programmes.

Selon le studio, le projet est une réponse à la demande croissante d’espaces de vie/travail flexibles pour les jeunes entrepreneurs de la ville – offrant ainsi aux locataires le choix entre des agencements de travail ou d’unités résidentielles.

“[Young entrepreneurs] ne sont pas intéressés par des bureaux standard de classe A comme les banquiers, mais plutôt par un endroit où l’on peut vivre et travailler de manière flexible, c’est pourquoi notre conception est née de cette idée”, ont expliqué Li et Wei.

Au sein des bâtiments, le studio a optimisé l’espace utilisable sur le terrain limité en minimisant les zones d’ascenseur au sein des noyaux architecturaux.

D’autres projets récemment réalisés par Aedas incluent un gratte-ciel voûté ressemblant à des « pierres de bon augure » locales et un gratte-ciel tordu inspiré par la forme des aurores boréales.

La photographie est de DONG Image.

Crédits du projet :

Client: Hangzhou Jumen Real Estate Co.

Architecte de conception et de projet : Aéda

Directeurs de conception : Wei Li (directeur exécutif), Ken Wai (directeur mondial du design)