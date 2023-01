Ae Watan Mere Watan teaser: La transformation de Sara Ali Khan d’étudiante en combattante de la liberté vous laissera impressionné

Le teaser et le premier look d’Ae Watan Mere Watan de l’actrice de Bollywood Sara Ali Khan ont été abandonnés par les créateurs. Ae Watan Mere Watan est un drame à suspense inspiré d’événements réels et présenté comme une ode aux combattants de la liberté méconnus. L’avatar jamais vu auparavant d’un combattant de la liberté de Sara vous laissera stupéfait. Dans la nouvelle vidéo, on voit Sara jouer le rôle d’Usha Mehta, qui assemble un appareil dans une pièce sombre et dit que les Britanniques pourraient penser qu’ils ont réussi à écraser le mouvement Quit India, mais ce n’est pas le cas. Elle est interrompue en frappant à la porte.

L’histoire d’Ae Watan Mere Watan raconte le parcours de Sara d’une étudiante à Bombay à une combattante de la liberté. Le cinéaste populaire Karan Johar a partagé le teaser et l’a sous-titré comme suit : “Une ode aux héros méconnus, une ode à la lutte pour la liberté de l’Inde”.

Regardez le message de Karan Johar –

Sara Ali Khan a même exprimé son enthousiasme pour Ae Watan Mere Watan et a déclaré qu’elle était honorée que Prime Video et Dharmatic Entertainment lui aient permis de faire partie d’un film. Elle s’est même dit fière de pouvoir incarner un personnage qui fait écho au courage et à la force.

Ae Watan Mere Watan est produit par Karan Johar et Apoorva Mehta. Le film sera diffusé sur Amazon Prime Video. Réalisé par Kannan Iyer et l’histoire a été écrite par Darab Farooqui et Kannan Iyer. Côté travail, Sara sera ensuite vue dans Gaslight face à Vikrant Massey. Elle a également un film en face de Vicky Kaushal qui sera réalisé par Laxman Utekar et produit par Maddock Films. Metro In Dino d’Anurag Basu la mettra en vedette aux côtés d’Aditya Roy Kapur.