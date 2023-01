A&E retarde la mort de jusqu’à 500 personnes par semaine, avertit un expert de premier plan

Inscrivez-vous à notre courriel gratuit Bilan de santé pour recevoir une analyse exclusive sur la semaine en santé Recevez notre e-mail gratuit de bilan de santé

Jusqu’à 500 personnes pourraient mourir chaque semaine en raison de retards dans les soins d’urgence du NHS, a déclaré un haut responsable de la santé.

Le Dr Adrian Boyle, président du Royal College of Emergency Medicine, a déclaré que certains services A&E étaient dans un “état de crise complet”.

Le Dr Boyle a déclaré que les temps d’attente pour décembre seront les pires qu’il ait jamais vus – avec plus d’une douzaine de fiducies du NHS et de services d’ambulance déclarant des incidents critiques au cours de la période des fêtes.

« Nous ne connaissons pas les chiffres du temps d’attente parce qu’ils ne sortent pas avant quelques semaines. Je serais surpris s’ils ne sont pas les pires que nous ayons vus en décembre », a-t-il déclaré à Times Radio.

«Ce que nous voyons maintenant en termes de ces longues attentes est associé à une mortalité accrue, et nous pensons qu’entre 300 et 500 personnes meurent chaque semaine en raison de retards et de problèmes de soins urgents et d’urgence. Nous devons vraiment maîtriser cela.

L’indépendant a révélé juste avant Noël que la crise A&E était liée à plus de 15 000 décès en 18 mois, avec jusqu’à 500 patients par semaine mourant en raison de longues attentes pour les soins d’urgence.

Les données internes du NHS obtenues ont montré que le nombre de patients contraints d’attendre plus de 12 heures dans A&E a quadruplé depuis avril 2019.

Cependant, le chef du NHS England, Chris Hopson, a mis en garde contre « des conclusions hâtives sur les taux de mortalité excessifs et leur cause sans un examen vraiment complet et détaillé des preuves ».

Une grave épidémie de grippe et une augmentation des cas de Covid ajouteraient de la pression sur le système et submergeraient les hôpitaux de patients.

En novembre, 37 837 patients ont attendu plus de 12 heures dans A&E pour une décision d’admission dans un service hospitalier, selon les chiffres du NHS England.

Il s’agit d’une augmentation de près de 355 % par rapport au mois de novembre précédent, où environ 10 646 patients ont attendu plus de 12 heures.

Le Dr Boyle a déclaré: «Si vous regardez les graphiques, ils vont tous dans le mauvais sens, et je pense qu’il doit y avoir une véritable réinitialisation. Nous devons augmenter notre capacité au sein de nos hôpitaux… Nous ne pouvons pas continuer comme ça – c’est dangereux et c’est indigne.

Certains patients gravement malades auraient attendu des heures pour un lit, et les ambulances n’ont pas pu venir chercher ceux qui en avaient besoin parce qu’ils étaient bloqués en attendant de transférer les patients à l’hôpital.

La semaine dernière, un patient ambulancier sur cinq en Angleterre a attendu plus d’une heure pour être remis aux équipes A&E. Les fiducies du NHS ont pour objectif que 95% de tous les transferts d’ambulance soient effectués dans les 30 minutes et 100% dans les 60 minutes.

“Le système s’en sort à peine en ce moment”, a déclaré le chef de la Confédération du NHS, Matthew Taylor, à Sky News lundi – affirmant que quatre jours de grève exerceraient une pression insupportable sur les services de santé en janvier.

“C’est une période extraordinaire. Je parle aux dirigeants du NHS à peu près tous les jours, et beaucoup d’entre eux, sinon la plupart d’entre eux, disent: “C’est l’hiver le plus difficile que nous ayons connu”. On ne peut pas continuer comme ça », a-t-il ajouté.

Le personnel ambulancier devrait reprendre la grève les 11 et 23 janvier, tandis que les infirmières sortiront les 18 et 19 janvier. Les jeunes médecins doivent être élus pour une action revendicative à partir du 9 janvier, a annoncé la British Medical Association.

Cela vient alors qu’une enquête menée par Savanta ComRes pour les libéraux démocrates a révélé qu’une personne sur six (16%) qui n’a pas pu obtenir de rendez-vous s’est administrée elle-même un traitement ou a demandé à quelqu’un d’autre qui n’était pas médicalement qualifié de le faire.

Le Dr Boyle a également déclaré qu’il n’était “absolument jamais trop tard” pour se faire vacciner contre la grippe et a encouragé ceux qui sont éligibles à en obtenir un afin de réduire la pression sur les hôpitaux.

Il a déclaré qu’il y aurait probablement une épidémie plus importante cette année car l’immunité a chuté après l’introduction de mesures d’isolement pour lutter contre la pandémie de Covid.

Il a ajouté: «Donc, toute l’épidémie de maladies infectieuses est extrêmement perturbatrice. Nous n’avons pas eu d’épidémie au cours des deux dernières années à cause de tout ce que nous avons fait autour de Covid et cette année s’annonce comme une saison de grippe assez horrible.