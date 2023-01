Advocacy Canada satisfait du soutien du maire de Kelowna

Advocacy Canada est heureux d’avoir le soutien de la ville de Kelowna.

La semaine dernière, des organisations représentant les communautés 2SLGBTQIA+ du centre de l’Okanagan ont exprimé leurs inquiétudes face à ce qu’elles qualifient de « mobilisations accrues des acteurs anti-trans et anti-2SLGBTQIA+ » au cours de la dernière année.

Parmi les organisations et les personnes qui ont exprimé leurs préoccupations figuraient Advocacy Canada, la Kelowna Pride Society, trois administrateurs de la Commission scolaire Central Okanagan, et plus encore. Ils ont fourni de nombreux exemples de haine et d’abus lors de certains événements au cours de l’année dernière.

En raison de ces préoccupations, le maire de Kelowna, Tom Dyas, et la ville de Kelowna ont répondu aux organisations en disant : « La ville de Kelowna croit en une communauté inclusive et diversifiée où tout le monde est en sécurité. Nous ne tolérerons pas la haine, l’intimidation ou la violence pour quelque raison que ce soit, y compris contre les personnes trans et 2SLGBTQIA+.

Mardi matin (24 janvier), Advocacy Canada a publié une déclaration, se disant heureux d’avoir le soutien du maire.

«Nous pensons que c’est un message très positif pour notre communauté et le public, et il est important de noter que la déclaration comprend les mots haine, intimidation et violence, car ce sont les tactiques utilisées contre nous. Cela crée un environnement dangereux pour tous les citoyens », a déclaré Wilbur Turner d’Advocacy Canada. «Avoir cette déclaration du maire et de la ville envoie un message clair que ces actions ne sont pas acceptables dans une société qui valorise la diversité et l’inclusion. Cette prise de position s’ajoute à la solidarité croissante dénonçant la haine manifestée par des alliés qui sont des dirigeants d’entreprises locales, des organismes communautaires, des élus et des personnes concernées.

