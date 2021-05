«Adversaire étranger» dans le ciel américain? Un ancien «  enquêteur sur les ovnis  » du Pentagone avertit que des observations étranges pourraient marquer «  un échec d’Intel au niveau du 11 septembre  »

Luis Elizondo, qui prétend avoir dirigé le défunt programme avancé d’identification des menaces aérospatiales de l’armée américaine, a exprimé ses inquiétudes sur le manque d’informations sur les mystérieux «phénomènes aériens non identifiés» – plus communément appelés OVNI.

«Il y a quelque chose dans nos cieux, on ne sait pas ce que c’est, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas tout à fait ce que ça peut faire, on ne sait pas qui est derrière le volant, on ne Je ne connais pas ses intentions et nous ne pouvons rien y faire, » Elizondo a déclaré au US Sun dans une interview publiée vendredi.

S’il s’avère que nous avons été dépassés technologiquement par un adversaire étranger, alors nous avons affaire à une défaillance du renseignement au niveau du 11 septembre.

«Je ne suis pas un gars d’OVNI, je suis un enquêteur, mon travail était simple, collecter les données et dire la vérité,» A souligné Elizondo.

Les mots de prudence viennent alors que les législateurs attendent un rapport sur les PAN d’un groupe de travail militaire spécial créé pour suivre les observations étranges.





Bien que le Pentagone ait précédemment affirmé que le programme avancé d’identification des menaces aérospatiales avait été dissous, un rapport du Sénat de l’année dernière reconnaissait que le travail de l’équipe s’était poursuivi sous un nom différent, au plus profond des recoins de l’Office of Naval Intelligence. Désormais surnommé le Groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés, le corps est destiné à « Normaliser la collecte et la création de rapports » sur les observations d’aéronefs inexpliqués, chargé de produire un rapport sur ses découvertes dans les 180 jours suivant l’adoption du dernier acte d’autorisation du renseignement.

L’armée a également cherché à nier le rôle d’Elizondo dans la première version du programme d’identification des menaces, bien que ces dénégations aient été démenties cette semaine par l’ancien sénateur Harry Reid, qui a insisté sur le fait qu’il n’était pas seulement impliqué, mais qu’il dirigeait personnellement l’effort.





«En tant que l’un des sponsors originaux de l’AATIP, je peux déclarer comme une question de record l’implication et le rôle de leader de Lue Elizondo dans ce programme,» Reid a déclaré, ajoutant qu’en tant que législateur, il avait aidé à obtenir un financement de 22 millions de dollars pour cet effort.

M. Elizondo est un ancien officier du renseignement qui a passé sa carrière à travailler sans relâche dans l’ombre sur des questions sensibles de sécurité nationale, y compris des enquêtes sur les PAN …

L’avertissement d’Elizondo intervient également quelques semaines à peine après que l’armée a confirmé que plusieurs photos et vidéos précédemment divulguées, capturées par le personnel de la marine, étaient en effet authentiques et dépeignaient des phénomènes non identifiés.

«Pour maintenir la sécurité des opérations et éviter de divulguer des informations qui pourraient être utiles à des adversaires potentiels, le DOD ne discute pas publiquement des détails des observations ou des examens des incursions signalées dans nos champs d’entraînement ou dans l’espace aérien désigné, y compris les incursions initialement désignées comme UAP. , « La porte-parole du Pentagone, Sue Gough, a déclaré à CNN en confirmant l’authenticité des images.

Elle a ajouté que le groupe de travail UAP enquête actuellement sur les entités vues dans les images, la dernière de plusieurs séries d’images similaires reconnues par l’armée.





