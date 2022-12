Advanced Human Imaging annonce un remaniement de la direction suite au rachat de wellteq

Advanced Human Imaging, cotée à l’ASX, a restructuré son conseil d’administration tout en finalisant son rachat de la société canadienne de santé numérique wellteq.

Dans une déclaration d’entreprise, AHI a annoncé la nomination du PDG et co-fondateur de Wellteq, Scott Montgomery, en tant que nouveau PDG.

Montgomery a aidé à construire wellteq, en tant que PDG, président et administrateur, depuis sa création en 2013. Il a plus de deux décennies d’expérience en gestion dans le secteur de la santé en tant que fondateur et administrateur de diverses sociétés.

Il est sur le point de remplacer le Dr Katherine Iscoe qui a cofondé AHI; elle restera cependant membre du conseil d’administration de la société en tant que directrice exécutive.

De plus, l’ancien président de Wellteq, le Dr Peter Vaughan, rejoint également le conseil d’administration d’AHI en tant que directeur non exécutif. Il est intronisé à l’Ordre du Canada et ancien ministre de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse.

LE CONTEXTE PLUS LARGE

Le rachat de wellteq est l’aboutissement d’une stratégie de croissance mise en œuvre cette année par AHI, selon Vlado Bosanac, co-fondateur et responsable de la stratégie. AHI a annoncé pour la première fois en septembre son intention d’acquérir entièrement wellteq, une société qui propose des solutions de santé et de bien-être aux entreprises.

Sur la base de leur accord, les actionnaires de wellteq recevront une action ordinaire d’AHI pour six actions ordinaires de wellteq détenues. AHI émettra environ 17,8 millions d’actions pour le contrôle total de ce dernier.

Il y a une semaine, les actionnaires des deux sociétés ont signé la transaction. Puis cinq jours plus tard, il a également été autorisé par la Cour suprême de la Colombie-Britannique au Canada. Cette transaction devrait être conclue dans les prochains jours, après quoi wellteq demandera une radiation de la Bourse canadienne des valeurs mobilières.

L’année prochaine, AHI prévoit d’introduire sur le marché davantage de solutions de dépistage de la santé qui offrent une évaluation de la dimension et de la composition corporelles et une prédiction numérique des biomarqueurs sanguins. Il déploiera également une fonctionnalité sur FaceScan qui fournit des estimations des signes vitaux et des risques de maladies cardiovasculaires et un Composant AI sur DermaScan qui peut classer 588 affections cutanées courantes et rares en 133 catégories. AHI prévoit également d’offrir prochainement un coaching de santé thérapeutique et non thérapeutique personnalisé pour “améliorer les habitudes quotidiennes et développer la littératie en santé”.

ENREGISTREMENT

Commentant sa nomination, Montgomery a déclaré : « Les solutions de santé numériques connaissent une demande croissante dans le monde entier, je suis donc incroyablement enthousiaste à l’idée de diriger une technologie de santé aussi innovante que [AHI] à l’heure actuelle en tant que PDG.”

“Les solutions d’AHI sont uniques ; pouvoir effectuer une évaluation biométrique des risques pour la santé et trier les personnes vers des réseaux de télésanté à l’aide d’un simple smartphone est un changement majeur vers l’offre de services de santé équitablement abordables et accessibles. Notre équipe est fraîchement dynamisée en intégrant les technologies de deux acquisitions, et en tant que groupe, nous nous concentrons tous sur le déploiement de cette nouvelle technologie pour une part de marché mondiale en croissance rapide », a-t-il ajouté.