Advanced Charging Technologies dévoile une nouvelle image de marque transformatrice, renforçant son engagement en faveur de l’innovation

FOUNTAIN VALLEY, Californie., 25 septembre 2023 /PRNewswire/ — Technologies de charge avancées, Inc. (ACT) révèle fièrement une nouvelle image de marque transformatrice, incarnant le dévouement à l’innovation, à l’excellence et aux relations profondes. Ce changement de marque transcende les visuels, symbolisant le réalignement d’ACT avec des solutions de pointe et des valeurs fondamentales fortes : confiance, unité, propriété, famille, croissance et investissement.

« ACT s’engage en faveur d’un avenir durable, en remettant en question le statu quo des technologies vertes », déclare Michael K. Nelson, Président chez ACT. « Le changement de marque de notre logo et le lancement de notre nouveau site Web sont la première d’une longue série d’étapes vers l’avenir. »

La nouvelle identité visuelle reflète l’innovation technologique d’ACT. Alors que la technologie remodèle le monde, le changement de marque d’ACT devient essentiel pour refléter ses solutions avancées, qui remodèlent les paysages énergétiques. Cette identité revitalisée résume la sophistication et l’innovation synonymes de la suite complète de solutions de recharge et de gestion de l’énergie d’ACT, répondant à un large éventail d’industries et de besoins.

Dans le cadre de son évolution, ACT dévoile un nouveau site Internet à la pointe de la technologie. Cette plateforme en ligne reflète l’engagement envers l’innovation, offrant un espace intuitif pour explorer des solutions avancées et des initiatives en matière d’énergie durable.

Au cœur du changement de marque d’ACT se trouve un fondement de confiance, de fiabilité et d’unité. ACT est une famille, en plus d’un fabricant, et considère ses clients comme faisant partie intégrante de cette famille. La confiance et les performances exceptionnelles sont à la base de la quête d’ACT visant à accroître l’efficacité et à orienter les initiatives vers des solutions énergétiques durables.

Plus qu’un simple fournisseur d’équipements de recharge, ACT permet une prise de décision éclairée grâce à sa gamme diversifiée de produits et de services, notamment des analyses avancées, l’optimisation de la flotte et l’intégration de l’énergie verte. Détentrice de la certification ISO 9001-2015, ACT souligne son engagement à maintenir les plus hauts standards de qualité et de fiabilité dans tous les aspects de ses opérations. Cet engagement fait d’ACT une source de conseils sur la voie à suivre pour ses clients vers un avenir plus durable et plus efficace.

À mesure que ACT se développe à l’échelle mondiale, son essence reste inchangée. Une promesse de cohérence persiste, quel que soit le lieu. Ce changement de marque ne vise pas à modifier l’identité ; il s’agit de mettre en lumière un dévouement inébranlable sur la scène mondiale.

« Favoriser le progrès mondial grâce à l’excellence technologique » transcende la vision ; c’est le plan d’ACT. Leader en tant que fabricant de technologies et moteur de l’innovation mondiale, ACT est déterminé à façonner l’avenir grâce à la qualité, à la créativité et à la croissance.

À propos des technologies de charge avancées (ACT) :

Créée en 2009, Advanced Charging Technologies, Inc. (ACT) est un leader reconnu dans les solutions intégrées pour les batteries de chariots élévateurs et les technologies de charge. Engagé dans une innovation constante, ACT stimule la transformation de l’industrie avec des produits de pointe. Leur portefeuille comprend des appareils industriels intelligents qui établissent de nouvelles normes et des solutions de flotte connectée qui améliorent l’efficacité des entreprises. ACT a déployé plus de 60 000 chargeurs dans le monde, reflétant son engagement à progresser grâce à l’excellence technologique. Enracinée dans un service et une éthique inébranlables, ACT se consacre à fournir des produits et services de qualité exceptionnelle à travers le monde.

Site web: https://act-chargers.com/

Réseaux sociaux: https://www.linkedin.com/company/advanced-chargement-technologies/

SOURCE Technologies de charge avancées