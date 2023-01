ADT dévoile une nouvelle application au CES, cherchant à rationaliser le contrôle de la maison intelligente

ADT a présenté mardi une nouvelle application au CES qui servira de centre de contrôle pour un écosystème de produits entièrement intégré. L’application ADT Plus fonctionnera avec tous les appareils ADT, y compris la base, les capteurs de porte/fenêtre, le clavier, les ampoules intelligentes, les serrures intelligentes, les détecteurs de fumée/monoxyde de carbone, ainsi que les thermostats, caméras et sonnettes Google Nest compatibles.

Ce sera la première fois que les clients d’ADT pourront contrôler tous leurs appareils et paramètres en un seul endroit plutôt que de compter sur une combinaison du portail en ligne, du panneau de commande et de l’application d’ADT.

Lorsque CNET a examiné Les services de sécurité résidentielle d’ADT, c’était l’un des principaux problèmes rencontrés par notre écrivain. Non seulement l’application était “maladroite”, mais vous ne pouviez pas compter sur elle pour répondre à tous vos besoins de contrôle de l’ensemble du système d’ADT. Le directeur de la technologie d’ADT, Raya Sevilla, a déclaré que cela allait changer.

“Notre nouvelle plate-forme de produits intégrée offre aux clients une expérience plus avancée et transparente en matière de sécurité, de sécurité des personnes, de domotique et d’analyse via une application commune”, a déclaré Sevilla dans un communiqué.

La nouvelle application ADT sera disponible pour les clients autonomes de l’entreprise en février, tandis que les clients optant pour une installation professionnelle auront accès à ADT Plus plus tard dans l’année.