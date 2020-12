À l’automne 2019, Facebook a envoyé une lettre de cessation et de désistement à Ads Inc., une société de marketing de San Diego qui a acheté plus de 50 millions de dollars en publicités Facebook qui utilisaient les images de célébrités sans leur permission pour inciter les gens à s’inscrire à des programmes difficiles. pour annuler les abonnements mensuels.

Ads Inc. a répondu en licenciant son personnel et en mettant fin à ses activités, affirmant dans un communiqué qu’il «cessait les activités d’Ads Inc. et de ses filiales».

Mais Facebook n’a pas été en mesure de garder les restes de l’entreprise hors de sa plate-forme, selon une enquête de BuzzFeed News avec un consortium international de journalistes dirigé par le journal suédois Dagens Nyheter et le Projet de signalement du crime organisé et de la corruption.

Jusqu’à sa fermeture en avril, ezlp.io, un domaine Web que Ads Inc. contrôlait auparavant, hébergeait des pages qui promouvaient des escroqueries, y compris de faux investissements en crypto-monnaie qui ont des personnes financièrement dévastées dans plus de 50 pays. On ne sait pas qui contrôle désormais ezlp.io. Les comptes Facebook utilisés par l’entreprise pour placer des publicités sont également toujours actifs. Ces comptes ont été transférés à un nouveau propriétaire inconnu plus tôt cette année, selon une source au courant de l’opération.

Les registres de l’entreprise en Californie et à Porto Rico montrent que Ads Inc. est toujours une entreprise active, mais des sources indiquent à BuzzFeed News que l’entreprise a vendu ou cédé tous les actifs qu’elle pouvait – y compris certains de ses comptes Facebook loués – et est en sommeil depuis l’automne dernier. . Ads Inc. a été fondée par Asher Burke, décédé dans un accident d’hélicoptère au Kenya en mars 2019. La société appartient maintenant à sa succession, dont l’exécuteur testamentaire est Brad Burke, le père d’Asher. Brad Burke n’a pas répondu à un e-mail ou aux messages envoyés via Facebook et par e-mail à sa femme et sa fille.

Facebook a promis d’éloigner ce type d’annonces.

« Nous ne voulons pas que les publicités cherchent à arnaquer les gens de l’argent sur Facebook – elles ne sont pas bonnes pour les gens, érodent la confiance dans nos services et nuisent à notre entreprise », a déclaré Rob Leathern, directeur de la gestion des produits de Facebook, à BuzzFeed News. «Pour lutter contre cela, nous ne nous efforçons pas seulement de détecter et de rejeter les publicités elles-mêmes, mais de bloquer les annonceurs de nos services et, dans certains cas, de les poursuivre en justice. Bien qu’aucune application ne soit parfaite, nous continuons d’étudier de nouvelles technologies et méthodes pour arrêter ces publicités violentes et les personnes qui les sous-tendent.

Le fonctionnement continu des anciens actifs de Ads Inc. montre que Facebook est incapable de supprimer complètement les fraudeurs.

En juillet, l’acteur finlandais Jasper Pääkkönen a découvert que son image était utilisée dans une publicité diffusée par une personne inconnue poussant des arnaques à l’investissement cryptographique. Exaspéré, il a écrit au chef des affaires européennes de Facebook, Aura Salla, pour se plaindre.

« Jusqu’à présent, nous avons découvert que cette escroquerie est extrêmement intelligente », a écrit Salla sur Messenger, en présentant ses excuses. « La quantité de ces escroqueries est si énorme qu’il n’est pas possible de les vérifier par le travail humain. »