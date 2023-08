Adrienne Vaughan: Un cadre de Bloomsbury Publishing décède dans un accident de bateau à l’âge de 45 ans | Nouvelles du monde

Un responsable de l’édition américaine est décédé après un accident de bateau au large de la côte amalfitaine en Italie.

Adrienne Vaughan est tombée à l’eau lorsqu’un bateau à moteur de location sur lequel elle se trouvait avec sa famille s’est écrasé jeudi sur un voilier qui transportait plus de 80 touristes, selon des informations.

L’homme de 45 ans a été sorti de l’eau et amené à un quai mais est décédé avant l’arrivée d’une ambulance aérienne, selon les médias italiens.

Mme Vaughan était présidente de la branche américaine de Bloomsbury Publishing, qui publie les livres Harry Potter et d’autres titres aux États-Unis.

La société a confirmé la mort de Mme Vaughan – avec des hommages la qualifiant d ‘ »être humain extraordinaire ».

Son mari Mike White a été transporté à l’hôpital avec une blessure à l’épaule. Leurs deux jeunes enfants seraient indemnes.

Aucun membre d’équipage ou touriste à bord du voilier – dont certains célébraient un mariage – n’aurait été blessé.

Le bateau à moteur transportant la famille Vaughan a été loué par l’intermédiaire d’un skipper qui aurait été testé positif à la toxicomanie, selon l’agence de presse italienne ANSA – bien qu’il ne soit pas clair si le résultat était dû à la consommation d’alcool ou de drogue.

Le skipper, un Italien d’une trentaine d’années, s’est cassé le bassin et les côtes dans l’accident, a indiqué l’agence.

Le bateau à moteur s’est écrasé alors qu’il se dirigeait vers Positano, l’une des stations touristiques les plus populaires de la côte italienne.

Une enquête sur l’accident a été ouverte par les garde-côtes italiens, supervisés par les procureurs d’un palais de justice de la ville portuaire méridionale de Salerne.

Mme Vaughan a rejoint Bloomsbury en 2020 en tant que rédactrice en chef et chef de l’exploitation avant d’être promue présidente un an plus tard.

Sous sa direction, le livre Chasing Me To My Grave: An Artist’s Memoir of the Jim Crow South a remporté le prestigieux prix Pulitzer de biographie en 2022.

Mme Vaughan, titulaire d’une maîtrise en commerce de l’Université de New York, a précédemment travaillé à Oxford University Press et au Disney Book Group.

Elle a également siégé au conseil d’administration du groupe commercial de l’industrie, l’Association of American Publishers.

L’association a déclaré que Mme Vaughan était « la leader d’un talent éblouissant et d’une passion contagieuse et avait un profond engagement envers les auteurs et les lecteurs ».

« Par-dessus tout, elle était un être humain extraordinaire et ceux d’entre nous qui ont eu l’opportunité de travailler avec elle seront toujours chanceux », a ajouté un communiqué.