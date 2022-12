Adrienne Mancia, conservatrice influente du cinéma, décède à 95 ans

Adrienne Mancia, qui a parcouru le monde à la recherche de films importants et les a amenés à New York en tant que conservatrice de longue date au Museum of Modern Art et plus tard à la Brooklyn Academy of Music, est décédée dimanche à Teaneck, NJ. Elle avait 95 ans.

Sa nièce Francine Pozner Ehrenberg a confirmé le décès, dans un centre de soins.

Mme Mancia a joué un rôle déterminant en donnant au public certains de leurs premiers regards sur le travail de Wim Wenders d’Allemagne, Manoel de Oliveira du Portugal et d’autres réalisateurs notables, et a aidé à redécouvrir des joyaux d’archives et à introduire des sous-genres comme l’animation européenne et le cinéma Novo du Brésil.

Elle a rejoint le MoMA en 1964 en tant que secrétaire de Richard Griffith, conservateur du département cinéma du musée. Bientôt, elle reçoit le titre d’assistante à la conservation et commence à organiser des expositions ; elle est devenue conservatrice associée puis, en 1977, conservatrice. Elle a occupé ce titre jusqu’en 1998, date à laquelle elle est partie pour la Brooklyn Academy of Music, qui ouvrait les cinémas BAM Rose et se tournait vers la programmation cinématographique.

Ses choix ont été cruciaux pour élargir les horizons des cinéphiles américains, en particulier au cours de ses premières décennies au MoMA.