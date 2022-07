Adrienne et Rodney parlent des clés de leur “amour noir”

“Black Love” est revenu à OWN samedi dernier pour sa sixième et dernière saison et nous avons été ravis de voir l’un de nos favoris Red Table Talk parmi les couples qui ont été interviewés pour les docuseries.

La directrice principale du contenu de BOSSIP, Janeé Bolden, s’est entretenue avec Adrienne “Gammy” Banfield-Norris et son mari Rodney Norris au sujet de leur expérience dans la série OWN “Black Love”. Le couple a parlé d’être des fans de la série, de certains de leurs couples préférés à regarder et de leur expérience en tournant le bloc.

Dans notre entretien, Adrienne a décrit à quel point les gens conseillent généralement aux célibataires de ne pas revenir à d’anciennes relations, mais elle a décrit leur situation comme une situation dans laquelle ils avaient encore des “affaires inachevées”.

“Il y a toutes ces années, je n’étais pas prêt”, a déclaré Banfield-Norris à BOSSIP.

Le couple est ensemble depuis dix ans et marié depuis six ans. Nous leur avons demandé quels conseils ils donneraient aux autres couples qui cherchent à durer.

“Chaque relation que vous allez traverser une certaine lutte, vous devez donc être capable d’avoir cette amitié et être capable de communiquer avec votre partenaire ou vous n’allez pas durer”, a averti Adrienne.

Adrienne et Rodney ont déclaré que l’émission les avait également aidés à envisager la possibilité de travailler ensemble à l’avenir.

Consultez l’interview complète ci-dessous:

Nous adorons que ces deux-là le fassent fonctionner malgré le fait qu’ils soient bi-côtiers. C’est aussi super gentil que Rodney participe aux défis des médias sociaux de sa femme même s’il pensait que ce n’était pas vraiment son truc !

“Amour noir” diffusé le samedi à 22 h HNE sur OWN