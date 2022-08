Adrienne Bailon partage son histoire de maternité de substitution

Les rêves de bébé d’Adrienne Bailon se sont enfin concrétisés – la femme de 38 ans décrit la naissance de son fils comme un “miracle absolu”.

L’ancienne co-animatrice de “The Real” a été extrêmement ouverte sur ses difficultés à concevoir un enfant avec son mari, Israel Houghton. Dans l’émission, elle racontait souvent comment elle voulait désespérément donner naissance à un enfant et commencer à élever une famille avec ses hubs.

Selon Personnes, son parcours vers la maternité a été pour le moins difficile – elle a tenté huit fois la FIV et a fait une fausse couche. Le couple n’avait plus qu’un dernier embryon viable, ils ont donc décidé de ne pas jouer avec et ont engagé une mère porteuse pour mener leur enfant à terme. Leur médecin a également estimé que c’était leur meilleure option. Les Houghtons étaient ravis d’apprendre que leur mère porteuse était enceinte le 11 décembre 2021.

La “fille guépard” a décidé de garder les choses secrètes et de ne pas informer le public de sa décision. Elle n’a informé que six personnes de sa décision – gardant le public dans l’ignorance jusqu’à la naissance de son petit garçon le 16 août.

Adrienne a dit Personnes que, “Tout le monde a été choqué.”

Elle a dit: «Même ma sœur, qui regardait Le vrai tout au long de la saison dernière, m’a littéralement dit : ‘Adrienne, je suis impressionnée.’ Elle est comme, ‘Je suis si fière de toi. Vous tenez vraiment cela. Je l’ai fait parce que c’était vraiment sacré pour moi.

L’ancienne membre du groupe 3LW pense que garder la grossesse secrète lui a permis, à elle et à sa famille, de naviguer facilement dans le processus et de réduire son stress au minimum.

“C’était important pour moi pour mon propre bien-être mental et pour ma famille”, a déclaré Adrienne.

Partager son parcours de grossesse n’a pas été facile. Au départ, c’était une information qu’elle donnait volontiers, mais après tant de tentatives infructueuses de FIV, il est devenu déchirant de partager qu’elle n’avait toujours pas atteint sa fin heureuse.

“J’étais juste comme, ‘Je ne vais tout simplement rien dire.’ C’était en fait très paisible de cette façon. Vous n’aviez pas l’opinion des autres.

Elle a ajouté: «Je dois être honnête, même le processus de maternité de substitution peut être assez éprouvant pour les nerfs. Quelqu’un d’autre a votre enfant avec lui. On appelle ça du babysitting extrême pendant neuf mois. Cela peut vous rendre très anxieux. Vous pensez juste, ‘Oh, est-ce que tout va bien ? Que ce passe-t-il?’ J’ai envie qu’on me demande : ‘Comment ça va ?’ Cela allait me rendre encore plus anxieux, alors je voulais juste avoir la paix et avoir un peu de joie que je pourrais garder pour moi tous les jours et quelque chose à attendre avec impatience.

Selon PersonnesEver James, dont le nom a été inspiré par le hashtag de mariage des nouveaux parents, #happilyeverhoughton, est né lors d’un accouchement à Lake Tahoe, en Californie, avec leurs familles à leurs côtés – c’était exactement ce qu’Adrienne avait toujours imaginé.

« L’expérience de l’accouchement a été incroyable. Nous avions plusieurs doulas. J’avais une doula pour moi. Elle avait une doula pour elle qui s’occupait d’elle pour le suivi. Pareil pour moi, quelqu’un qui était là pour moi émotionnellement, tout ce dont j’avais besoin physiquement. C’était une affaire de famille et absolument magnifique.

À la surprise d’Adrienne, les médecins l’ont informée plus tard qu’il lui restait en fait cinq embryons sains. Elle dit qu’elle s’essaiera à nouveau à donner naissance à un enfant naturellement le moment venu.

“C’est le rêve ultime pour moi”, dit Bailon. « Je n’abandonne pas ce rêve. Peut-être que je porterai un jour et je ne peux pas attendre ça. Je l’espère toujours.

Je crois que la «Church Girl» et la chanteuse chrétienne contemporaine verront sans aucun doute leurs prières exaucées.