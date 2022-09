Adrienne Bailon explique pourquoi elle a gardé la maternité de substitution secrète

Adrienne Bailon Houghton est enfin mère et elle parle de la naissance de son fils nouveau-né, Ever.

L’actrice et son mari, Israel Houghton, ont accueilli leur premier enfant ensemble via une mère porteuse le mois dernier. Dans une nouvelle interview avec HEle couple révèle quelques détails sur les coulisses de leur voyage, y compris pourquoi ils ont choisi de garder la grossesse secrète jusqu’à ce que leur fils soit ici.

“J’espère que même en ne donnant pas l’information, j’espère que cela a inspiré quelqu’un à dire:” Je ne dois cela à personne, je ne dois d’explication à personne sur le pourquoi, le comment “, dit Adrienne à propos de pourquoi elle et Israël a choisi de garder la grossesse secrète. “Je pense qu’il y a ce dicton, ‘Sortez de mon utérus.’ En tant que femmes, nous avons des gens qui nous interrogent constamment et posent des questions qui sont parfois tout simplement inappropriées et parfois que vous ne voulez pas partager, et j’espère que cela encouragera quelqu’un à savoir qu’il n’a pas à se sentir mal à ce sujet.

“Ils ne doivent cette explication à personne”, a-t-elle poursuivi. “Cela, plus que tout, c’est leur voyage à posséder, et c’est tout à eux, et c’est entre eux et leur famille et les gens qui les aiment.”