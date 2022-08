Adrienne Bailon et Israel Houghton ont eu un petit garçon

Félicitations à M. et Mme Houghton !

Adrienne Bailon et son mari Israel Houghton ont confirmé mardi qu’ils avaient accueilli leur premier enfant en couple; Toujours James Houghton. L’ancien Le vrai l’hôte a fait l’annonce sur Instagram via une photo en noir et blanc d’elle-même et de son mari berçant leur petit garçon.

Dans sa légende, elle a franchement partagé qu’elle avait souffert de complications de grossesse, y compris des fausses couches, avant la naissance réussie de leur fils par mère porteuse.

“Notre petit garçon est là et nous sommes tellement amoureux !” écrit Houghton. « Si vous avez suivi notre histoire d’amour… vous savez que notre voyage vers bébé a été très difficile – Mais Dieu est fidèle à sa parole et à ses promesses. Nous avons prié tranquillement assis sur ce secret le plus magnifique au cours des 9 derniers mois. «Il vaut chaque larme, chaque déception, chaque prière retardée, chaque cycle de FIV, chaque fausse couche. Tout. Tout ce que nous ressentons, c’est de la joie, de l’amour et de la gratitude. Reconnaissant à Dieu, à notre ange substitut et à tous nos amis et famille qui nous ont soutenus pendant plus de 5 ans dans ce voyage. Il est là et nous n’avons jamais été aussi heureux de perdre le sommeil !

#HappilyEverHoughton”

Bailon a été ouverte sur le fait de vouloir agrandir sa famille et elle a partagé à la télévision de jour qu’elle avait du mal à concevoir.

“Je pense qu’en tant que public, nous devrions être sensibles au fait que tout le monde ne tombe pas enceinte tout de suite”, a déclaré Bailon lors d’un épisode de 2018. “Je pense que pour moi, je pensais que cela arriverait si facilement pour moi et cela ne s’est tout simplement pas passé de cette façon.”

Elle a ajouté qu’elle faisait confiance au moment choisi par Dieu et a dit qu’elle pensait parce qu’elle était Latina que si son mari «la regardait», elle serait enceinte.

“J’y ai vraiment cru et c’est arrivé comme ça.”

Baby Ever est le cinquième enfant de la famille Houghton. Israël est père de quatre enfants; Mariah, Jordan, Israël et Milan. Adrienne et Israël se sont mariés en 2016.

Félicitations à cet heureux couple !