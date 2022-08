Adrienne Bailon accueille un petit garçon avec son mari Israel Houghton via une mère porteuse

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’ancienne co-animatrice de “The Real” Adrienne Bailon et son mari Israel Houghton ont accueilli leur petit garçon via une mère porteuse et ont partagé leurs nouvelles avec une douce publication sur Instagram mardi.

“Ever James. Pour cet enfant, nous avons prié. Juste pour entendre notre bébé pleurer. Peau à peau et face à face. Cœur à cœur et yeux dans les yeux”, a-t-elle légendé le post Instagram.

“Notre petit garçon est là et nous sommes tellement amoureux ! Si vous avez suivi notre histoire d’amour… vous savez que notre voyage vers bébé a été très difficile – Mais Dieu est fidèle à sa parole et à ses promesses. Nous avons prié tranquillement assis sur ce secret le plus magnifique des 9 derniers mois”, a partagé l’ancienne star de Disney Channel.

“Il vaut chaque larme, chaque déception, chaque prière retardée, chaque cycle de FIV, chaque fausse couche. Tout. Tout ce que nous ressentons, c’est de la joie et un amour et une gratitude écrasants. Reconnaissant à Dieu, à notre ange de substitution et à tous nos amis et famille qui nous ont accompagnés pendant plus de 5 ans dans ce voyage. Il est là et nous n’avons jamais été aussi heureux de perdre le sommeil !”

Houghton et Bailon se sont fiancés en 2016 puis se sont mariés en 2019. C’est son premier enfant et le cinquième de Houghton. Il a des filles Mariah et Milan et des fils Jordan et Israel issus d’une relation précédente.