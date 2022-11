Adrien Rabiot Le milieu de terrain français parle du défi de la Coupe du monde

DOHA, Qatar – À 27 ans, Adrien Rabiot dispute la première Coupe du monde de sa carrière et cela a commencé en beauté avec sa performance lors de la victoire 4-1 de la France contre l’Australie mardi. Avec un but et une passe décisive, le milieu de terrain de la Juventus a joué un rôle important, consolidant sa place dans cette équipe et montrant qu’il peut gérer la multitude d’absences pour blessures notables – Paul Pogba, N’Golo Kante au milieu de terrain, pour n’en nommer que deux – – et rester sur la bonne voie.

Quand ESPN l’a rencontré au Qatar, il voulait parler de la Coupe du monde, de la Juventus et de son avenir au-delà de la saison prochaine, mais aussi montrer un peu plus l’homme derrière le footballeur.

ESPN : Qu’est-ce que cela signifie pour vous de jouer une Coupe du monde ?

Rabiot : C’est un rêve d’enfant. C’est la compétition. C’est représenter la France, mon pays, au plus haut niveau. C’est le tournoi le plus incroyable auquel nous tous, en tant que joueurs, voulons jouer un jour dans nos vies. De toute évidence, il y a de l’excitation et du désir pour nous de bien faire. C’est un niveau au-dessus de tout, au-dessus de la Ligue des champions, de l’Euro, des championnats.

C’est extraordinaire d’être ici.

Quel est ton premier souvenir de Coupe du monde ?

Pour moi, c’était en 2006. J’avais 11 ans. Le tournoi de 2002 était trop tôt pour moi, vraiment, mais en 2006. J’ai suivi le tournoi et la France qui est allée en finale. C’était le retour de Zinedine Zidane. Je me souviens qu’il y avait pas mal d’enthousiasme et d’attentes à cause de lui aussi.

En grandissant avec mes amis dans la cour de récréation, nous rêvions de disputer une finale de Coupe du monde France vs Brésil et de gagner, comme en 1998. C’est le rêve de tous les enfants.

Ressentez-vous plus de pression parce que c’est une Coupe du monde ?

Pour être juste, je ne ressens généralement pas la pression. Je le vois comme quelque chose de positif donc je peux donner encore plus. Je ressens plus d’excitation que de pression.

Avant le tournoi, on a beaucoup parlé autour du milieu de terrain avec les absences de Pogba et Kante. Vous avez montré contre l’Australie à quel point vous et Aurélien Tchouameni pouviez être bons…

Je n’écoute ni ne lis ce qui se dit. Notre milieu de terrain est jeune et moins expérimenté que lors des compétitions précédentes, c’est un fait. Mais cela peut être une force positive. Le temps et les résultats nous le diront.

Il faut aussi regarder la qualité des joueurs ici, et notre engagement. Pour nous, même s’il y a moins d’expérience dans ces situations, il y a toujours une telle envie de bien faire.

Vous sentez-vous leader dans cette équipe ?

Il est important d’avoir des joueurs sur lesquels on peut compter, des joueurs sur lesquels on peut “se reposer”. Savoir que certains ont plus d’expérience, plus de matches de Ligue des champions, ça compte aussi.

J’aime être là pour mes coéquipiers. J’aime conseiller, parler et écouter. Aider mes coéquipiers à performer et à être dans les bonnes conditions, physiquement et mentalement, pour ce que nous affrontons sur le terrain est quelque chose que j’aime faire.

Quel est l’objectif pour la France et pour vous ici dans cette Coupe du monde ?

Quand je joue un tournoi, mon objectif est de le gagner. Je veux gagner cette Coupe du monde. Je ne sais pas si je jouerai à nouveau une Coupe du monde, alors nous devons y aller et ramener le trophée à la maison. Il faut tout donner, sans penser à autre chose. C’est maintenant. Sinon, ça ne sert à rien d’être ici.

Il faut être serein et avoir confiance en nos capacités, mais ne rien prendre pour acquis, comme nous l’avons fait contre l’Australie.

Si je vous dis que le football est votre métier mais pas votre monde, êtes-vous d’accord ?

Je le fais, surtout avec tout ce qui se passe autour du jeu de nos jours. Ce n’est pas mon monde. Je n’aime pas ça et je ne veux pas en faire partie. C’est vraiment comme ça que je le vois et le ressens. Tout ce que je veux, c’est jouer au football.

Comment gérez-vous votre statut de célébrité en tant que footballeur professionnel ?

Je me protège. Je suis très axé sur la famille et j’ai un groupe d’amis serré. Je reste moi-même, et ça fait du bien comme ça. J’essaie aussi de protéger ma vie privée car ce n’est que mon affaire, pas celle de quelqu’un d’autre.

Je pense que ce côté vient de mon éducation. Mes frères sont comme ça, ma mère aussi. Et ça me va bien.

Comprenez-vous tout ce qui se passe autour du jeu en ce moment ?

Je le comprends, mais je pense que c’est excessif. Il y a des choses [in soccer] maintenant qu’on ne contrôle plus et qu’on va au-dessus de ce qui se passe sur le terrain. Tout se mélange, et je pense qu’être détaché de tout cela me permet de me concentrer sur l’essentiel, qui est le pitch. J’essaie de ne pas être distrait pour pouvoir jouer sur le terrain.

La famille est tout pour vous…

Nous avons toujours été très unis et je suis très proche avec mes deux frères, ma mère et même mon père avant ça. Quand je suis parti en Angleterre en 2008 pour rejoindre Manchester City à 13 ans, nous y sommes tous allés. Il était hors de question qu’ils m’aient laissé y aller tout seul. On a toujours vécu comme ça, c’est ma force. Je peux toujours compter sur ma famille, mes frères, ma mère. Elle m’a beaucoup protégé de tout ce qui concerne le jeu.

Pour traverser ce qu’on a, surtout les moments difficiles [Rabiot’s father suffered a stroke in 2007 and could only communicate with his eyelids], tous ensemble, s’aidant les uns les autres et prenant soin les uns des autres, a été très important pour moi. Ensemble, nous pouvons battre n’importe quoi. On peut traverser tous les obstacles de la vie, mais aussi du football.

Vous avez été le meilleur joueur de la Juventus cette saison, surtout ces deux derniers mois. Comment l’expliquez-vous ?

Je pense que ma grande forme vient d’un mélange de tout : ma façon de travailler au club, les responsabilités que j’ai maintenant, l’envie d’aider le club et d’être au top de ma forme pour cette Coupe du monde. Tout cela m’a aidé à me sentir aussi bien. Je voulais arriver au Qatar en pleine forme, ce qui est le cas. En ce moment, je me sens bien, je me sens libéré. Je m’exprime à travers mon football.

Cet été, Manchester United voulait vous recruter. Regrettez-vous de ne pas y être allé ?

Ah ! Au final, une fois qu’il était clair que je n’irais pas à United, je me suis concentré sur la Juventus pour donner tout ce que j’avais. Je ne voulais pas que les gens doutent de mon engagement ou pensent que parce que j’aurais pu partir pour United, je ne m’en soucierais plus.

Je suis en fin de contrat en juin, et je ne veux pas que les gens pensent que je ne suis pas engagé ou investi à la Juve cette saison.

Vous êtes en effet en fin de contrat en juin. Envie d’un retour en Angleterre ?

Je me sens attiré par le football, par la Premier League elle-même et sa nature super compétitive. J’ai adoré mon séjour là-bas, même si j’étais jeune. J’ai aimé la culture et la vie; ma famille a aimé aussi.

Je ne suis pas indifférent à jouer en Angleterre, mais il y aura de nombreuses options à envisager. Je n’ai pas parlé avec la Juve de l’avenir, par exemple car notre début de saison a été difficile, en plus la Coupe du monde arrivait et je voulais me concentrer dessus. Après la Coupe du Monde, je commencerai à réfléchir plus concrètement à mon avenir.