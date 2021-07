Adrien Grenier sur le bitcoin, le minage et son impact environnemental

CNBC a rencontré Grenier à Miami le mois dernier à ce qui était présenté comme le plus grand événement bitcoin de l’histoire. Beaucoup de gens ont crié affectueusement « Vince ! alors qu’ils marchaient près de Grenier – une référence de HBO, pour les non-initiés – mais beaucoup n’avaient aucune idée qu’il se souciait du bitcoin.

Mais Grenier cadre vraiment avec les priorités philosophiques de beaucoup dans le réseau bitcoin.

« Le sentiment dominant est que le bitcoin consiste à gagner de l’argent … et bien sûr que cela se produit, mais en réalité, ce qui est au cœur du bitcoin, et de toutes les devises décentralisées, est une philosophie et une philosophie autour de la décentralisation de notre capacité à nous connecter avec les uns les autres de diverses manières, échanger de la valeur, être propriétaires et avoir plus de souveraineté sur les richesses du monde, en les enlevant des mains des gardiens et des banques centralisées », a-t-il déclaré.

C’est ce genre de pensée qui rend la communauté particulièrement robuste, selon Grenier. « Cela ne peut pas être pris en compte », a-t-il déclaré.

Il n’est pas surprenant que Grenier se soit joint à un groupe de personnes qui valorisent la rébellion, car Grenier lui-même va à contre-courant d’Hollywood depuis des années. En 2020, l’acteur a complètement abandonné la scène, échangeant sa vie urbaine de premier plan contre une ferme à Bastrop, au Texas – population environ 8 776. Il est maintenant certifié en permaculture et apprend par lui-même à s’occuper de la terre.

L’homme de 45 ans dit qu’il a cessé d’agir comme son travail de jour – bien qu’un bande annonce de son dernier film a chuté cette semaine – afin qu’il puisse se concentrer sur le retour à l’essentiel et sur l’appréciation de la nature. Mais en train de se déconnecter, Grenier s’est connecté à un bassin des personnes les plus averties en technologie de la planète. On ne peut s’empêcher de noter l’ironie.

Lorsque Grenier a déménagé, il a également décidé de démarrer sa propre mini-communauté. L’acteur a acheté un terrain avec l’intention d’inviter les gens à venir y construire et y vivre. Comme Grenier le décrit, lui et ceux qui se joignent à lui travailleraient ensemble pour être plus souverains. Ils cultivaient de la nourriture et la partageaient.