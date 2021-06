Adrien Brody et Georgina Chapman font leurs débuts en couple sur le tapis rouge à Tribeca

Adrien Brody et Georgina Chapman ont fait leurs débuts en couple au Tribeca Film Festival samedi, posant sur le tapis rouge pour la première du thriller policier de Brody « Clean ».

Brody, 48 ans, et le créateur de mode britannique Chapman, 45 ans, également ex-femme d’Harvey Weinstein, se sont liés les bras et ont souri aux photographes lors de l’événement. Brody et Chapman sont liés de manière amoureuse depuis 2019. Les gens ont confirmé qu’ils étaient en couple en février 2020.

« Clean », dans lequel Brody joue et co-écrit, se concentre sur une ancienne figure du crime essayant de s’attaquer à son sombre passé, « ne pouvant que momentanément lever le lourd voile du regret », selon la description officielle du film Tribeca.

« Tout ce qui le consume, c’est d’essayer de se racheter avec son passé », a déclaré Brody à Collider à propos de son personnage. « Et pour être bon. Et pour édifier les gens autour de lui. »

USA TODAY a contacté les représentants de Brody et Chapman pour commentaires.

Cette relation marque la première de Chapman depuis le divorce de Weinstein après que le magnat du cinéma en disgrâce a été accusé de décennies d’agression sexuelle par plusieurs femmes.

Weinstein et Chapman, qui partagent deux enfants, se sont mariés en 2007 et ont conclu un accord de divorce en janvier 2018.

Le 15 juin, un juge de New York a donné son feu vert pour que le délinquant sexuel condamné Weinstein soit extradé vers le comté de Los Angeles, probablement d’ici la mi-juillet, pour faire face à près d’une douzaine d’accusations de crimes sexuels.

Weinstein, qui a écouté l’audience depuis la prison d’État près de Buffalo où il purge une peine de 23 ans, a cherché à rester dans l’établissement correctionnel de Wende pour continuer le traitement médical de diverses affections, au moins jusqu’à ce que la sélection du jury dans un procès de Los Angeles commence.