Adrien Basson | D’abord l’Ukraine, maintenant Israël : la dépravation écoeurante de l’ANC à nouveau visible

Une femme et son enfant sont évacués par la police israélienne après que des roquettes ont été tirées samedi sur le pays par le Hamas depuis Gaza.

L’ANC au pouvoir a perdu toute capacité à condamner une violation flagrante des droits de l’homme par le Hamas en Israël, écrit Adrien Basson. Pour un parti qui s’est présenté comme une force morale pour la paix et la liberté, l’incapacité de l’ANC à sympathiser avec le peuple israélien suite à l’attaque brutale du Hamas révèle une fois de plus la dépravation du parti au pouvoir. Dans une déclaration de trois pages soigneusement rédigée et publiée dimanche par le porte-parole de l’ANC, Mahlengi Bhengu-Motsiri, le parti n’a pas trouvé le courage de condamner l’attaque brutale perpétrée par une organisation terroriste contre des civils innocents, dont des femmes et des enfants.

