Adriana Lima donne naissance à son troisième enfant : “Bienvenue dans notre monde”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Adriana Lima a annoncé la naissance de son troisième enfant sur Instagram.

Lima a accueilli son premier enfant avec son petit ami Andre Lemmers le 29 août.

“Le cyan est la couleur entre le vert et le bleu sur le spectre visible de la lumière”, a écrit Lima sur Instagram. “Le cyan est la couleur des eaux de Bora Bora et des Maldives, une place dans la liste de souhaits de notre famille. Le cyan est maintenant notre couleur préférée… la couleur des yeux de notre petit garçon.”

“Bienvenue dans notre monde CYAN LIMA LEMMERS ~ 29/08/22.”

L’ANGE ADRIANA LIMA DE VICTORIA SECRET : “L’ÉGLISE EST EN MOI”

Le “bébé” du couple a déjà les lèvres et les yeux de maman », a déclaré une source au magazine People. La source a confirmé que « maman et bébé sont à la maison et en bonne santé ».

Lima partage ses filles Valentina, 12 ans, et Sienna, 9 ans, avec son ex-mari Marko Jarić.

Le mannequin a expliqué comment la maternité l’avait changée dans une interview avec le Daily Mail publiée en 2020.

“Devenir mère change tout”, a expliqué Lima. “La beauté et les soins personnels passent parfois par la fenêtre.”

“Mais au fur et à mesure que mes deux filles ont grandi, j’ai réalisé qu’elles copient beaucoup de ce que je fais et de mes habitudes, et il est important pour moi de m’assurer qu’elles copient les ‘bonnes’.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Lima a révélé qu’elle met l’accent sur une alimentation saine et le “bien-être mental”.

“J’essaie de leur apprendre à aimer la peau dans laquelle ils se trouvent et à manger sainement pour leur corps et à pratiquer également un bien-être mental positif grâce à la méditation”, a-t-elle ajouté.

L’ancien mannequin de Victoria’s Secret a été marié à Jarić de 2009 à 2016.

Lima et Lemmers ont débuté leur relation au Festival du film de Venise 2021. Le couple a annoncé qu’il accueillait son premier enfant en février 2022.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS