Adriana Kuch: Ce que nous savons de la mort d’un adolescent du NJ alors que quatre étudiants sont inculpés

SLes élèves du Central Regional High School de Berkeley Township, New Jersey, pleurent la perte d’Adriana Kuch, une lycéenne qui s’est suicidée peu de temps après qu’une vidéo d’elle a été agressée par un groupe d’étudiants a été publiée sur les réseaux sociaux.

Les circonstances de la mort d’Adriana ont suscité l’indignation parmi les élèves et les membres de la communauté de l’école et une conversation plus large sur la meilleure façon de protéger les enfants contre les méfaits de l’intimidation de la part de leurs pairs à l’ère des médias sociaux.

Cela a également conduit à des accusations criminelles contre les étudiants qui ont été filmés en train de l’attaquer et à la démission du directeur de l’école après qu’elle a imputé la mort à la consommation de drogue présumée d’Adriana et à d’autres problèmes familiaux.

Ce qui s’est passé?

Le 1er février, une vidéo a fait surface sur les réseaux sociaux montrant plusieurs étudiants attaquant Adriana alors qu’elle marchait dans un couloir de son lycée avec son petit ami. D’après les rapports de NJ.com, l’attaque a duré 30 secondes avant que les travailleurs de l’école n’interviennent et laissent le jeune de 14 ans ensanglanté et meurtri. On pouvait entendre d’autres étudiants applaudir en arrière-plan.

Deux jours plus tard, des membres de la famille ont trouvé Adriana morte par suicide à leur domicile de Bayview.

Son père, Michael Kuch, a blâmé l’intimidation pour la mort de sa fille et a déclaré qu’il l’avait emmenée à la police après l’attaque et avait déposé un rapport de police cette nuit-là. Il pense que si l’école avait ouvert une enquête sur l’attaque après qu’elle se soit produite, la vidéo de l’incident n’aurait peut-être pas été diffusée sur les réseaux sociaux.

Le surintendant, Triantafillos Parlapanides, a dit NJ.com que la décision du district de ne pas signaler l’agression à la police était conforme à sa politique.

Adriana Kuch, 14 ans, est décédée après avoir été victime d’intimidation dans son école du New Jersey (Nouvelles NBC)

Mais cela ne s’est pas produit, et la semaine après la mort d’Adriana, les élèves du Central Regional High School sont sortis de leurs classes pour protester contre la manière dont l’école et le district scolaire ont géré le type d’intimidation auquel Adriana avait été confrontée.

“Adriana s’est suicidée parce que personne à l’école n’a pu l’aider, s’en soucier ou intervenir”, a déclaré Roman Valez, étudiant en deuxième année. dit WNBC. “J’aimerais en fait apprendre aux personnes qui intimident ce qu’elles font réellement et comment cela affecte.”

Qui fait face à des accusations?

Vendredi, le procureur du comté d’Ocean, Bradley D Billhimer, a annoncé que son bureau avait déposé des accusations criminelles contre quatre étudiantes du lycée pour leur rôle dans l’attaque présumée. L’un des étudiants a été accusé de voies de fait graves, deux de complot en vue de commettre des voies de fait graves et le dernier étudiant de harcèlement.

Des étudiants organisent un débrayage pour protester contre l’intimidation d’Adriana Kuch

Ces élèves ont tous déjà été suspendus de l’école à la suite de l’attaque présumée. Étant donné qu’ils sont mineurs, leurs noms n’ont pas été divulgués.

Selon M. Kuch, l’une des filles faisant maintenant l’objet d’une accusation criminelle avait intimidé Adriana en ligne pendant des années avant l’attaque présumée. Il a également déclaré aux journalistes que l’un des agresseurs présumés avait envoyé à sa fille un message se moquant d’elle après la publication de la vidéo sur les réseaux sociaux.

Un problème plus vaste

Parlapanides, le surintendant, a démissionné ce week-end après avoir dit le Courrier quotidien qu’Adriana s’était vu proposer des conseils «pour la drogue», mais que son père avait refusé d’accepter l’offre de l’école. L’ancien surintendant occupait ce poste depuis 14 ans.

Les commentaires de M. Parlapanides ont été largement condamnés, mais les problèmes administratifs dans le district scolaire ne s’arrêteront peut-être pas avec lui. Luca Canzoneri, un élève de 15 ans à l’école, a déclaré au Courrier quotidien que l’administration de l’école s’était « moquée » de ses élèves pour avoir manifesté à la suite de la mort d’Adriana.

Le surintendant de l’école du New Jersey, Triantafillos Parlapanides, a démissionné après la tenue d’une réunion d’urgence pour discuter des déclarations des médias qu’il a faites à propos d’Adriana Kuch (Jersey Matters / YouTube)

Sa mort est révélatrice d’un problème plus large – la prévalence des idées et des gestes suicidaires chez les adolescents aux États-Unis.

Une étude menée par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) trouvé que les femmes et les adolescents s’identifiant à la communauté LGBTQ+ signalent des niveaux record de problèmes de santé mentale, 42 % de tous les élèves du secondaire déclarant se sentir tristes ou désespérés à un moment donné en 2021. Ce nombre représente une augmentation de 50 % au cours de la dernière décennie .

Les experts du domaine ont lié la crise émergente de la santé mentale chez les adolescents à l’anxiété suscitée par le climat et l’environnement politique, les médias sociaux, Covid et les niveaux croissants d’isolement social. Trente pour cent des adolescentes ont dit qu’elles avaient pensé au suicide.

«Il ne fait aucun doute que les jeunes nous disent qu’ils sont en crise», Kathleen Ethier, directrice de la division de la santé des adolescents et des écoles du CDC, a dit dans les commentaires sur l’étude rapportée par PBS. “Les données nous appellent vraiment à agir.”