Adriana De Moura a fini de parler des Kardashian (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Paon

Ne vous attendez pas à entendre les noms Kanye West ou Kim Kardashian sur la nouvelle saison de Les vraies femmes au foyer de Miami. Adriana De Moura a évoqué le pénis de Kanye et l’ancienne amitié de Kim avec Larsa Pippen la saison dernière, mais elle a dit dans le dernier épisode de HollywoodLa Viec’est Faites attention Puh-Lease ! podcast qu’elle ne les évoque pas dans la saison 5, qui sera diffusée le 8 décembre sur Peacock.

Plus d’actualités “RHOM”:

“Je ne mentionne plus Kanye West… ou la documentation – tout ce qu’il a pour lui”, nous a dit Adriana, 57 ans, EXCLUSIVEMENT. « Je n’ai plus rien dit à ce sujet. J’ai tenu ma promesse que j’avais faite à la réunion, que je n’allais plus parler de quoi que ce soit lié à Kardashian.

Alors qu’Adriana et Larsa étaient des rivales acharnées dans la saison 4, parce qu’Adriana n’arrêtait pas d’évoquer Kanye et Kim, Adriana nous a dit que leur relation s’améliorait dans la saison 5. «Nous sommes dans un meilleur endroit. Petits pas », a déclaré Adriana. “Mais sur une tendance positive linéaire, devrais-je dire.”

Adriana a taquiné plus sur la saison “épique” de RHOM qui est chargé de drame, y compris Lisa Hochstein’le divorce. “Il y a tellement de rebondissements et d’amitiés inattendues qui se développent, et d’autres amitiés qui s’effondrent”, a expliqué Adriana. “Il y a des choses auxquelles nous ne nous attendions même pas [that] nous a surpris en tant que casting. Je ne peux qu’imaginer ce que les fans vont ressentir.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Marysol Patton déjà dit HL qu’il y a “une mauvaise répartition” entre les OG dans la saison 5, nous avons donc demandé à Adriana ce qui s’était passé. “Oui, il y a des OGS qui se cognent la tête, et c’était aussi inattendu”, a-t-elle confirmé. “Je me retrouve malheureusement au milieu de ça.”

“Je ne pense pas que quelque chose soit trop permanent”, a ajouté Adriana à propos des luttes intestines entre les RHOM OG. “J’espère que rien n’est permanent. Nous avons tous nos hauts et nos bas. C’est un rythme naturel des amitiés.