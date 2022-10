Adriana Chechik, star du porno au moment écoeurant, se brise le dos à 2 endroits alors que le streamer Twitch fait le point sur la chirurgie

La streameuse TWITCH Adriana Chechik s’est cassé le dos lors d’un horrible accident à la TwitchCon.

Les gens ont envoyé leurs prières à Chechik lorsqu’elle a révélé qu’elle se faisait opérer aujourd’hui.

Adriana Chechik a été opérée le 9 octobre après s’être cassé le dos Crédit : Instagram/bratnasty69

Adriana Chechik s’est cassé le dos à la TwitchCon à deux endroits différents Crédit : Twitter/JakeSucky

L’accident d’horreur où Chechik a été vue se jetant dans une fosse à mousse a été filmé.

Chechik a tweeté: “Eh bien, je me suis cassé le dos à deux endroits et je me fais opérer pour mettre une tige de mètre de soutien aujourd’hui. Envoyez votre soutien. Quand il pleut, il pleut à verse et je sens vraiment la pluie en ce moment.”

Les gens s’inquiétaient pour son dos et son processus de rétablissement global.

“C’est triste d’entendre ça. Guéris bientôt”, a répondu une personne à son tweet.

Une autre personne a dit: “Putain de merde, Adriana, c’est horrible, je vous souhaite le meilleur sur votre chemin vers la guérison, j’ai vu ce clip, ce n’est en aucun cas de votre faute.”

Jake chanceuxson amie, a répondu au tweet de Chechik : “Probablement la chose la plus douloureuse que j’ai vue depuis un moment. La streameuse Twitch Adriana Chechik a confirmé qu’elle s’était cassé le dos à deux endroits différents après ce saut à la TwitchCon.”

Certaines personnes n’ont pas retenu leurs réactions brutes à la vidéo de Chechik sautant et se faisant mal au dos.

“Qu’est-ce que vous foutez”, a tweeté une personne.

“Qui a allumé ça en vert ? Par exemple, qui a regardé une couche de carrés de mousse bon marché et a dit” ouais, ça va “”, a déclaré un autre utilisateur de Twitch.

Les utilisateurs de Twitter se sont plaints de la sécurité et ont déclaré que l’ancienne star du porno devrait poursuivre les organisateurs.