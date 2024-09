Adrian Wojnarowski quitte ESPN pour rejoindre l’équipe de basket-ball de St. Bonaventure

La personne qui a révélé tant d’informations sur la NBA que ses scoops lui ont valu un surnom concis, a annoncé sur X mardi que il quitte ESPN et se retire du journalisme sportif pour devenir directeur général du programme de basket-ball masculin de son alma mater, l’Université St. Bonaventure.

Adrien Wojnarowskiconnu simplement sous le nom de Woj, a jonché le paysage du basket-ball de « bombes Woj », diffusant des nouvelles qu’il rapportait en premier, avec précision et avec contexte.

Wojnarowski, 55 ans, a été embauché par ESPN en 2017 après avoir émergé comme un spécialiste des nouvelles incontournable et chroniqueur chez Yahoo Sports en 2007. Il a précédemment travaillé au Record du comté de Bergen, NJ

Selon l’AthletiqueWojnarowski gagne environ 7 millions de dollars par an chez ESPN et il lui reste trois ans de contrat, ce qui signifie qu’il laisse environ 20 millions de dollars sur la table.

Sa dernière bombe Woj le concernait lui-même.

«Je suis ravi et honoré de revenir à Saint-Bonaventure avec l’opportunité de servir l’université, Coach Marc Schmidt « Nous sommes ravis de rejoindre notre programme de basketball masculin d’élite Atlantic 10 », a déclaré Wojnarowski dans un communiqué de presse de l’école. « En ces temps de changement dans le sport universitaire, je suis impatient de rejoindre un programme de championnat qui combine le basketball de haut niveau, une exposition à la télévision nationale, une préparation professionnelle et des opportunités NIL avec un environnement éducatif intime et encourageant. »

Le rôle de directeur général des programmes sportifs universitaires est devenu de plus en plus important à l’ère des possibilités de nom, d’image et de ressemblance. En plus de collecter des fonds et d’aider aux relations avec les anciens élèves, Wojnarowski travaillera avec les collectifs NIL et aidera à gérer le portail de transfert.

Wojnarowski est un ancien élève de St. Bonaventure (promotion 1991) et a maintenu une relation solide avec le programme de basket-ball et la Jandoli School of Communication.

« J’espère pouvoir partager avec les membres de notre communauté certaines des meilleures pratiques apprises auprès des franchises et des esprits les plus performants de la NBA et m’engager à ouvrir les portes du monde entier à nos joueurs, sur et en dehors du terrain », a déclaré Wojnarowski.

Bob Beretta, vice-président de St. Bonaventure et directeur des sports intercollégiaux, a accueilli Wojnarowski à bras ouverts.

« À une époque de grande turbulence dans le monde du sport intercollégial, nous affirmons haut et fort que St. Bonaventure continue d’être à l’avant-garde du changement », a déclaré Beretta dans un communiqué. « Il s’agit d’une décision audacieuse qui s’aligne sur nos objectifs institutionnels de continuer à croître et à prospérer. »

St. Bonaventure s’est qualifié pour le tournoi NCAA à trois reprises depuis 2012 et la saison dernière, il a réalisé un bilan de 20-13.

Wojnarowski a travaillé chez Yahoo Sports de 2007 à 2015, commençant comme chroniqueur NBA jusqu’à finalement aider au lancement du site NBA autonome de Yahoo, la verticaleet en est le rédacteur en chef.

« Woj est la personne idéale pour occuper ce nouveau poste, alliant sa connaissance intime de St. Bonaventure et de nos valeurs franciscaines à un réseau profond de relations qu’il a bâti dans le monde du basket-ball professionnel et intercollégial », a déclaré Beretta. « Le fait que le journaliste éminent dans son domaine soit prêt à abandonner une carrière lucrative dans les médias pour servir son alma mater dans un rôle de soutien témoigne de son amour et de sa passion pour Bona’s. »

Jimmy Pitaro, président d’ESPN, a déclaré sur X que « L’éthique de travail de Wojnarowski est sans égal »Il est extraordinairement talentueux et intrépide. Il a été le leader de l’industrie chez ESPN, et son dévouement envers son métier et envers les fans est légendaire.

« Même si son travail quotidien nous manquera, nous comprenons parfaitement sa décision de changer de mode de vie et de ralentir un peu. Nous savons qu’il continuera à s’épanouir dans ce prochain chapitre, et il a toute notre gratitude et notre soutien. »