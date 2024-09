Adrian Wojnarowski prend sa retraite d’ESPN pour devenir directeur général de l’équipe masculine de basket-ball de St. Bonaventure

Par Andrew Marchand, Richard Deitsch, CJ Moore et Alex Andrejev

Adrian Wojnarowski, un membre de longue date de la NBA, a pris sa retraite mercredi de son poste chez ESPN, dans un geste choquant. Wojnarowski, l’un des journalistes les plus influents de l’histoire des médias sportifs, célèbre pour ses « bombes Woj », deviendra le directeur général du programme de basket-ball masculin de son alma mater, St. Bonaventure.

Il quitte environ 20 millions de dollars avec ESPN alors qu’il lui restait près de trois ans sur son contrat à environ 7 millions de dollars par an, ont déclaré quatre personnes informées de cette décision sous couvert d’anonymat car elles n’étaient pas autorisées à discuter publiquement des détails du contrat de Wojnarowski.

Wojnarowski, 55 ans, entretient une relation de longue date avec le président d’ESPN, Jimmy Pitaro, puisque Pitaro était son patron chez Yahoo! lorsque Wojnarowski est devenu célèbre en tant qu’initié de la NBA.

Wojnarowski s’est entretenu mercredi matin avec Pitaro et le président du contenu d’ESPN, Burke Magnus, qui ont été surpris par cette décision, ont indiqué les sources.

Wojnarowski a fait savoir à ses patrons d’ESPN qu’il était complètement épuisé par les informations incessantes qui l’obligeaient à être sur son téléphone presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Wojnarowski a expliqué à ses patrons qu’à l’approche de la saison NBA, l’idée de n’avoir que trois heures de sommeil par nuit pour se tenir au courant des dernières transactions et informations n’était pas attrayante. Il pensait qu’il aurait pu continuer une saison de plus, mais le poste à St. Bonaventure l’excitait d’une manière que les nouvelles ne lui procuraient plus.

Les sources informées de la situation ont indiqué que Wojnarowski pourrait devenir conseiller de Pitaro, même si son travail à plein temps se fera à St. Bonaventure. C’est une idée évoquée par les dirigeants d’ESPN et les deux parties ont déclaré qu’elles en discuteraient ultérieurement.

« Même si sa production quotidienne nous manquera, nous comprenons parfaitement sa décision de changer de style de vie et de ralentir un peu », a déclaré Pitaro dans un communiqué.

ESPN va maintenant devoir déterminer comment aller de l’avant.

Bien qu’il soit possible de chercher à remplacer Wojnarowski de l’extérieur, une source ayant une connaissance directe de la réflexion du réseau a déclaré qu’il pourrait essayer de créer un nouvel initié de haut niveau à partir de sa longue liste de journalistes de la NBA, Wojnarowski servant peut-être de mentor en collaboration avec Cristina Daglas, une rédactrice en chef de la couverture.

Le principal rival de Wojnarowski en dehors du réseau est Shams Charania, qui est avec L’AthlétiqueLe contrat de Charania est actuellement en expiration, comme l’a rapporté le New York Post.

ESPN pourrait également repenser ce rôle, même si elle dispose de postes similaires pour d’autres sports. Si ESPN choisissait cette voie, ce serait un changement important pour le réseau, qui a fait de la couverture continue de la NBA un élément central de sa programmation, avec Wojnarowski comme une présence de premier plan.

La couverture du basket-ball par ESPN est en pleine mutation depuis que la chaîne a licencié ses meilleurs analystes de matchs NBA, Jeff Van Gundy et Mark Jackson, à l’été 2023. L’année dernière, Doc Rivers, après ce que Mike Breen, le meilleur commentateur d’ESPN, a décrit comme des semaines de service en tant que l’un des nouveaux analystes principaux, a mis fin à son contrat avec ESPN pour entraîner les Milwaukee Bucks. Il a été remplacé par JJ Redick, qui est ensuite parti pour devenir l’entraîneur-chef des Los Angeles Lakers après avoir commenté les finales NBA. Rivers et Redick ont ​​tous deux fait équipe avec Doris Burke en tant qu’analystes principaux. Burke reste en poste.

ESPN envisage d’ajouter Grant Hill, Richard Jefferson ou Tim Legler de TNT Sports pour rejoindre Breen et Burke. Cependant, il se peut qu’il reporte sa décision pour voir ce qui se passe au cours de la saison. L’équipe principale commente les finales NBA. Le meilleur analyste de jeu universitaire Jay Bilas avait été envisagé mais n’est plus en lice, selon deux sources informées des discussions internes d’ESPN.

Quant à Wojnarowski, qui a grandi à Bristol, dans le Connecticut, siège d’ESPN, il a publié une déclaration mercredi, annonçant son déménagement.

« J’ai grandi en tant que fils d’un ouvrier d’usine à trois kilomètres du campus d’ESPN et je rêvais de gagner ma vie en tant que journaliste sportif », a écrit Wojnarowski à ses 6,5 millions d’abonnés sur X. « Il y a trente-sept ans, le Hartford Courant m’a donné ma première signature et je n’ai jamais cessé de courir après le frisson de tout cela.

« Ce métier a transformé ma vie, mais j’ai décidé de me retirer d’ESPN et du secteur de l’information. Je comprends l’engagement que requiert mon rôle et c’est un investissement que je ne suis plus prêt à faire. Le temps n’est pas illimité et je veux utiliser le mien de manières qui ont du sens sur le plan personnel. »

Il a remercié Pitaro et Daglas avant de terminer sa déclaration en disant : « Après toutes ces années à rendre compte des équipes de chacun, je retourne dans la mienne. »

Wojnarowski n’a pas caché son amour pour St. Bonaventure puisque lui et ses amis proches et anciens élèves de Bonnies, Chris LaPlaca, l’ancien directeur des communications d’ESPN qui vient de prendre sa retraite, et le chroniqueur principal du New York Post, Mike Vaccaro, sont souvent sur les réseaux sociaux lorsqu’ils assistent à des matchs.

St. Bonaventure, situé dans le sud-ouest de l’État de New York, participe à la conférence Atlantic 10 et a participé pour la dernière fois au tournoi NCAA en 2021. Le rôle de Wojnarowski auprès de St. Bonaventure comprend les opportunités de nom, d’image et de ressemblance, la liaison avec les collectifs, le travail dans la gestion du portail de transfert et l’assistance aux relations avec les familles et les anciens joueurs, les programmes de joueurs professionnels et la collecte de fonds des programmes.

« Je suis ravi et honoré de revenir à St. Bonaventure avec l’opportunité de servir l’université, l’entraîneur Mark Schmidt et notre programme de basketball masculin d’élite Atlantic 10 », a déclaré Wojnarowski dans un communiqué publié par l’école. « En ces temps de changement dans le sport universitaire, je suis impatient de rejoindre un programme de championnat qui combine le basketball de haut niveau, une exposition à la télévision nationale, une préparation professionnelle et des opportunités NIL avec un environnement éducatif intime et encourageant. »

Le prochain rôle de Wojnarowski — directeur général d’un programme de basket-ball universitaire — est encore en cours de définition dans le sport. Dans certains cas, il s’agit de repérer les talents. Parfois, il s’agit de communiquer avec les entraîneurs et les joueurs de base. Et certains sont chargés d’essayer de faire croître un budget NIL. Cela dépend en grande partie des besoins d’un entraîneur principal.

Un entraîneur universitaire a déclaré L’Athlétique Il a récemment déclaré que la collecte de fonds constituerait une part importante du travail si son école devait éventuellement créer ce poste. Plus précisément, il s’agirait d’aller chercher de l’argent frais. Cela pourrait être le cas à St. Bonaventure, où Wojnarowski apportera de la valeur et de la publicité.

Wojnarowski sera probablement aussi sollicité pour son vaste réseau. Traiter avec des agents fait désormais partie du jeu, et son ancien emploi devrait lui être utile car il a dû traiter avec de nombreux agents dans le domaine des reportages.

Sur le terrain, St. Bonaventure a été l’un des cinq meilleurs programmes de l’Atlantic 10 au cours de la dernière décennie, et l’A-10 est l’une des meilleures ligues de milieu de tableau du pays. Mais dans ce nouveau monde de NIL, le budget NIL d’une école détermine en grande partie sa position dans une ligue. Nous n’avons pas de base de données des budgets, mais d’après un sondage informel effectué auprès des entraîneurs l’année dernière, Dayton, VCU et Saint Louis semblent avoir les plus gros budgets de la conférence.

Le NIL est important à la fois pour attirer et retenir les talents. Les Bonnies, par exemple, avaient leur meilleur noyau de talents en 2021-22. Après un parcours jusqu’aux demi-finales du NIT, quatre de leurs titulaires sont entrés dans le portail des transferts et tous ont fini dans des écoles de haut niveau. Même les écoles disposant des plus gros budgets à ce niveau – Dayton, par exemple – ont eu du mal à conserver leurs meilleurs joueurs. Dayton a perdu deux de ses meilleurs joueurs au cours du dernier cycle.

Mais les écoles A-10 ont plus de chances de conserver leur effectif que les petites écoles de milieu de tableau. Et les Bonnies ont l’opportunité de rester l’un des meilleurs programmes de la ligue s’ils continuent à augmenter leur budget NIL parce qu’ils ont déjà l’un des meilleurs entraîneurs de la ligue en la personne de Mark Schmidt. Schmidt, qui est à St. Bonaventure depuis 2007, a guidé le programme vers trois tournois NCAA.

