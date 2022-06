Adrian Nicholls suit un chemin familier avec Dash Hope Tees Spirit | Nouvelles de la course

Adrian Nicholls espère que Tees Spirit pourra poursuivre sa courbe ascendante et maintenir le bon record de la famille lors du « Dash » du Simpex Express samedi à Epsom.

Le gestionnaire du North Yorkshire n’est pas étranger au succès dans le handicap de cinq stades, ayant marqué à bord de Rudi’s Pet en 2002 pour son défunt père, Dandy Nicholls, qui a remporté la course à cinq reprises entre 1997 et 2009.

Tees Spirit a remporté ses deux départs ce trimestre pour les propriétaires Ingleby Bloodstock et The Ivy League, naviguant vers le succès à Beverley et Nottingham lors d’un voyage similaire.

Nicholls a déclaré: « Comme la plupart de ces courses, quand papa ne la gagnait pas, il terminait deuxième.

« C’était une course, un peu comme l’Ayr Gold Cup, où si vous gagniez quelque chose, vous saviez exactement où vous iriez.

« Il est venu et semble s’être amélioré. Il a montré qu’à Beverley, quand Barry McHugh a gagné contre lui et évidemment le deuxième cheval à Nottingham (Four Adaay) a encore gagné, battant l’un des miens, donc c’est comme n’importe quoi – vous avez besoin un peu de chance et tout doit bien tomber. »

Tees Spirit n’a pas encore rencontré Epsom, où la piste de sprint descend nettement jusqu’aux 100 derniers mètres et est réputée être la plus rapide de son genre au monde.

Nicholls dit que le hongre, qui a une note officielle de 83 après sa récente victoire, est digne de sa place dans le sprint ultra-compétitif, remporté l’an dernier par le spécialiste d’Epsom Mokaatil, qui est de retour pour défendre son titre pour Ian Williams.

« C’est le bon moment pour lui donner un coup de pouce en classe », a déclaré le gestionnaire basé à Sessay.

« Il n’y a qu’un seul Dash. Avec tout le respect que je lui dois, s’il est battu, je peux toujours revenir à un 0-85, mais il n’y a qu’un seul jour de Derby.

« S’ils sont assez bons, ils peuvent y aller. De toute évidence, il y en a quelques-uns qui arrivent dans la course en bonne forme, mais il a gagné comme il l’aimait la dernière fois.

« Je l’ai monté au travail mardi matin et il rebondit absolument. Les bookmakers ne se trompent pas trop de fois et il a une fiche de 10-1.

« Quand je roulais, je voulais toujours être du côté de quelque chose qui est en forme ou quelque chose que je pensais être en cours de mise à niveau.

« Il y en a certains que nous connaissons, s’ils courent jusqu’à leur but, ils seront difficiles à battre. Mais certains d’entre eux ne l’ont pas été. »

Avec de fortes averses isolées possibles avant la course, le Fine Wine classé 95 pourrait bien avoir des conditions idéales et son entraîneur Scott Dixon pense que le hongre Dream Ahead a le tempérament pour faire face à la grande foule et au brouhaha du jour du Cazoo Derby.

« Il est super simple », a déclaré Dixon. « Ses genoux se lèvent et il n’est pas trop passionné dans son travail. Vous avez des sprinteurs comme lui et certains sont tous ‘go-go-go’, mais il est très cool et il fera ce que vous voulez qu’il fasse.

« Il se montre vraiment et dans son travail à la maison, il est très détendu. Il a un caractère charmant, c’est un bon « acteur » et il ne se trompe pas vraiment.

« Les objectifs qu’il aura dépendront de la hauteur à laquelle il grimpera à partir de maintenant. S’il commence à atteindre les 90 ou le début des 100, alors vous pourriez peut-être penser à le faire passer dans des courses de type noir, que ce soit Listed ou Groupe Trois. . »

Adam West selle à la fois Live In The Dream et Live in The Moment pour Steve et Jolene De’Lemos.

Le premier, un fils de Prince Of Lir, a remporté les deux derniers de ses cinq départs en carrière, justifiant le favoritisme dans un handicap compétitif de Chester la dernière fois.

« Je suis vraiment excité, nous avons été ravis de Live In The Dream », a déclaré West.

« Évidemment, c’est un enfant de trois ans et ils n’ont pas le meilleur taux de grève dans le Dash, et il est assez difficile d’affronter le cheval plus âgé malgré sa beauté, donc tout devrait être parfait.

« Mais son demi-frère endurci au combat (Live In The Moment) a eu un bon coup à Goodwood la dernière fois et en avait probablement besoin après une petite mise à pied après Dubaï. Il est de retour à quelque chose près de sa dernière victoire et devrait être vraiment compétitif.

« Il s’est bien comporté à Dubaï mais a été surclassé dans quelques courses de groupe.

« Il est redescendu dans la compagnie des handicapés maintenant, donc ce serait vraiment intéressant et formidable pour le cheval de déclencher un renouveau. Il gérerait tous les changements de rythme et tout ce que la course peut vous apporter. »