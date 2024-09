Adrian Newey répond aux allégations de « baisse de performance » de Red Bull depuis l’annonce de son départ

Adrian Newey a répondu aux allégations selon lesquelles la baisse des performances de Red Bull aurait coïncidé avec l’annonce de son départ de l’équipe la saison prochaine.

La prochaine étape de Newey a été annoncée mardi alors qu’il a été confirmé qu’il se dirigerait vers Aston Martin, après des mois de spéculation sur ses plans suite à un départ de Red Bull en mars 2025.

Adrian Newey : « Je ne sais pas, car je ne suis pas impliqué »

Red Bull a vu son avantage de performance de la saison dernière et du début de la campagne F1 2024 être rattrapé par McLaren, tandis que Ferrari et Mercedes se sont également renforcés au fur et à mesure de la saison.

Max Verstappen et Christian Horner ont tous deux fermement nié que le départ de Newey ait pu jouer un rôle dans le rattrapage de l’équipe, affirmant qu’au contraire, rester dans l’équipe élargie avait son rôle à jouer pour redresser la barre.

L’homme lui-même a estimé qu’il n’était pas en mesure de commenter non plus, n’ayant pas travaillé sur la RB20 depuis le Grand Prix du Japon en avril, tout en reconnaissant qu’il avait un « soupçon » selon lequel mettre sa sortie prochaine aux côtés de la fin de la domination de Red Bull aurait fait partie de l’histoire de la saison.

Lorsque la théorie selon laquelle il y aurait un « lien » entre la baisse de performance de Red Bull et l’annonce de son départ lui a été présentée cette année, Newey a déclaré au Autocar podcast : « J’avais le soupçon que cela pourrait être le cas.

« J’en ai entendu parler. Je dois être honnête, je ne lis pas vraiment la presse pour une raison personnelle qui remonte à l’époque où j’étais à Leyton House, mais la réalité est que je ne peux pas faire de commentaire.

Adrian Newey chez Aston Martin : réaction à son transfert

👉 Adrian Newey : Tout ce que vous devez savoir sur son transfert sensationnel chez Aston Martin

👉Quelle suite pour Lawrence Stroll et Aston Martin après le coup d’éclat d’Adrian Newey

« Je ne peux vraiment pas faire de commentaire car une fois que je suis sorti, je suis sorti, et cela signifie que je n’ai pas pu contribuer au développement de la voiture depuis avril.

« Mais pourquoi l’équipe est-elle moins compétitive ces derniers temps ? Je ne sais pas, car je ne suis pas impliqué. »

« Je suis dans une période un peu étrange de semi-congé en ce moment, dans la mesure où la dernière fois que j’ai été impliqué avec la voiture de Formule 1 ici, c’était jusqu’au week-end de course de Suzuka, fin avril inclus », a-t-il ajouté.

« Depuis lors, j’ai quitté la Formule 1, mais j’ai concentré mes efforts sur la voiture de piste RB17.

« Je vais donc continuer à travailler le 17 jusqu’au 1er mars, puis le 2 mars, je changerai de lieu. »

Lire la suite : Comment Aston Martin a pris une longueur d’avance sur la F1 2025 avant le contrat avec Adrian Newey