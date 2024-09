Adrian Newey partage l’échec du transfert de Fernando Alonso chez Red Bull

Adrian Newey a déclaré que Red Bull était « si proche » de signer Fernando Alonso pour la saison 2009, alors que les chemins des deux hommes ne s’étaient pas encore croisés.

Cela changera cependant la saison prochaine, lorsque Newey rejoindra Aston Martin en tant que partenaire technique directeur, supervisant les opérations techniques de l’équipe tout en devenant actionnaire de l’équipe basée à Silverstone.

Adrian Newey : Fernando Alonso a été « parfois l’ennemi juré » de sa carrière en F1

Reportage supplémentaire de Sam Cooper

Alonso avait battu la McLaren de Newey pour la gloire du Championnat du monde en 2005, avec Kimi Raikkonen au volant, alors qu’il était le plus grand challenger de Red Bull en 2010 et 2012 en particulier lorsque le pilote espagnol était chez Ferrari.

Alonso et Newey ont tous deux parlé avec une admiration mutuelle l’un pour l’autre au fil des années et ils auront enfin l’opportunité de travailler ensemble chez Aston Martin, à partir de la saison prochaine, lorsque le directeur technique de Red Bull déménagera à Silverstone.

Ils ont failli se lier il y a 15 ans, Newey expliquant qu’Alonso, alors chez Renault, avait presque rejoint Red Bull à temps pour la saison 2009.

Lorsqu’on lui a demandé quelle était sa relation avec les deux pilotes Aston Martin actuels, Newey a déclaré aux médias, dont PlanetF1.com : « Eh bien, Lance, je le connais un peu depuis de nombreuses années, depuis ses jours en F3 où mon fils, Harry, courait également en F3 en même temps que Lance, donc je l’admirais – il a dominé la deuxième moitié de cette année-là en F3.

« Fernando, bien sûr, nous nous sommes battus l’un contre l’autre pendant de nombreuses années – il a parfois été une sorte d’ennemi juré.

« Nous étions si près de le voir rejoindre Red Bull en 2008 pour la saison 2009. Mais malheureusement, cela ne s’est pas produit, ce qui est vraiment dommage, alors nous continuons à nous battre les uns contre les autres.

« Vous savez, c’est une légende du sport, donc j’ai vraiment hâte de travailler avec lui. »

Alonso s’est montré tout aussi élogieux envers Newey, affirmant que son travail avait servi d’exemple aux autres lorsqu’il était dans d’autres équipes – ajoutant que c’était une « opportunité incroyable » de pouvoir enfin travailler à ses côtés.

« Comme vous l’avez dit, nous avons couru l’un contre l’autre pendant de nombreuses années. Je dirais qu’il a été davantage une source d’inspiration », a expliqué Alonso.

« Et je pense que grâce à Adrian, à son talent et à ses voitures, je pense que nous nous sommes tous améliorés en tant que pilote, en tant qu’ingénieurs, en tant qu’équipes, nous avons tous dû placer la barre plus haut, grâce à lui, pour pouvoir concourir.

« Je pense que c’est un jour incroyable pour l’équipe. La vision de Lawrence prend forme avec ce bâtiment [Aston Martin factory, ed.]avec Adrian, avec Honda, Aramco, nouvelle soufflerie, donc, définitivement l’équipe du futur, je dirais.

« Pour moi, ce sera une opportunité incroyable sur le plan professionnel de travailler avec Adrian et de continuer à porter cette couleur verte, dont je suis très fier de faire partie.

« Mais c’est aussi sur le plan personnel, une opportunité incroyable de travailler avec ces gens dont on peut apprendre énormément.

« Je parlais avec Lance il y a quelques semaines de l’incroyable opportunité que nous avons de voir et de travailler avec Lawrence et avec tout le monde chez Aston Martin. Nous apprenons beaucoup de choses sur la piste, mais aussi en dehors de la piste. Cela fait également partie de notre croissance, sur le plan personnel. »

