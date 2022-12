Adrian Meronk révise Adam Scott pour remporter l’Open d’Australie alors qu’Ashleigh Buhai remporte la couronne féminine | Nouvelles du golf

Adrian Meronk a remanié Adam Scott lors de la dernière journée pour remporter l’Open d’Australie

Les espoirs d’Adam Scott d’une deuxième couronne à l’Open d’Australie se sont effondrés dimanche dans la chaleur et le vent sur le “Sandbelt” de Melbourne alors que le pionnier polonais Adrian Meronk a clôturé avec style une victoire en cinq coups au Victoria Golf Club.

La Sud-Africaine Ashleigh Buhai a remporté la composante féminine de l’événement inaugural mixte par un coup de Shin Jiyai, la Sud-Coréenne manquant un putt d’oiseau de cinq pieds qui aurait forcé une éliminatoire.

Avec le titre cousu tôt du côté des hommes, Meronk a drainé un putt d’aigle de 40 pieds du 18e vert, déclenchant un énorme rugissement de la galerie.

L’imposant Polonais, premier vainqueur de son pays sur la tournée européenne, a failli être bouleversé par sa petite amie ravie lorsqu’elle a foncé sur le green et lui a sauté dans les bras pour célébrer.

“Finir comme ça au 18e trou, c’est irréel”, a déclaré Meronk, 29 ans, qui a tiré un quatre sous 66 et a été presque sans faute lors d’une journée d’essais.

Meronk a immédiatement été félicité par son partenaire au 18ème green

Meronk a drainé un aigle de 40 pieds pour décrocher le titre

“[Scott] a toujours été mon modèle en grandissant… mais le battre dans le groupe final devant de grandes foules en Australie est tout simplement une expérience incroyable.”

Il a terminé avec un total de moins de 14 de 268 dans le tournoi co-sanctionné avec le DP World Tour d’Europe, après avoir humilié un Scott capricieux lors d’une fusillade dimanche.

Avec une avance d’un coup sur Meronk et d’immenses galeries dans son coin, l’ancien numéro 1 mondial Scott avait été en pole position pour remporter le trophée de golf le plus prestigieux de son pays, 13 ans après son premier au New South Wales Golf Club.

L’Australien Adam Scott était le leader du jour au lendemain mais a reculé dimanche

Mais des bogeys consécutifs du septième trou l’ont mis trois coups derrière avant qu’un coup désastreux du 17e tee ne paye son tournoi.

Forcé de frapper une balle provisoire, le double bogey de Scott a donné à Meronk un coussin à trois coups, plus que suffisant en fin de compte.

Déjà le premier Polonais à remporter plusieurs titres sur le circuit européen, l’amélioration du classement de Meronk devrait lui suffire pour devenir le premier à se qualifier pour le Masters.

Min Woo Lee, troisième, a remporté l’exemption pour l’Open britannique avec son compatriote australien Haydn Barron et l’Espagnol Alejandro Canizares, qui ont terminé quatrièmes avec sept sous.

La Sud-Africaine Ashleigh Buhai a remporté l’épreuve féminine à Melbourne

Dans l’épreuve féminine, pendant ce temps, la jeune pistolet Grace Kim s’était frayé un chemin dans une part de la tête avec le vainqueur du British Open Buhai dans les derniers trous, mais un double bogey le 18 l’a laissée tomber au quatrième rang sur neuf sous, trois coups timide du sud-africain.

Buhai a vacillé avec des bogeys les 14 et 16 mais s’est stabilisé avec un birdie le 17 pour marquer un 73 sur 73 pour un total de 277 12 sous pour le tournoi.

“Je frappais très bien, alors je voulais juste voir jusqu’où je pouvais descendre”, a déclaré Buhai. “Être le champion ici est un honneur absolu.”