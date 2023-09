Adrian Ghobrial de CTV News partage l’histoire d’un homme à tout faire mort à la guerre

Anthony Ihnat était un bricoleur vivant à Richmond Hill, en Ontario, lorsque la guerre en Ukraine a éclaté il y a près de 19 mois.

Connu sous le nom de Tonko par ses amis, Ihnat regardait les informations chez lui au début de l’invasion russe et c’est à ce moment-là qu’il a fait son choix.

« En voyant les bâtiments exploser et les files de personnes quittant le pays, j’ai senti que je devais venir ici (en Ukraine) et aider de toutes les manières possibles. »

Ihnat s’est entretenu en tête-à-tête avec CTV National News le 22 février sur les raisons pour lesquelles il a quitté sa vie au Canada et a déménagé en Ukraine au début de la guerre.

Le samedi 9 septembre vers 10 heures du matin, Ihnat a été tué lorsque, selon les autorités ukrainiennes, le véhicule qu’il conduisait a été directement touché par un missile antichar russe.

L’homme de 58 ans était en route avec trois autres volontaires humanitaires pour surveiller les civils près de la périphérie de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine. Les quatre hommes faisaient du bénévolat auprès de l’ONG Road to Relief, qui a annoncé sa mort sur son compte Instagram.

Un ressortissant espagnol qui était le directeur de l’organisation est également décédé et deux volontaires médicaux allemands ont été gravement brûlés et blessés par des éclats d’obus, mais ont réussi à s’échapper.

CTV National News a rencontré Tonko Ihnat par une fraîche matinée de février à Kiev, en Ukraine. À cette époque, il y avait déjà passé 11 mois et avait développé une profonde appréciation pour un pays qu’il n’avait jamais visité auparavant.

Anthony « Tonko » Ihnat livre de l’aide en Ukraine. (Adrian Ghobrial / DOCUMENT)



« Ce sont les gens les plus forts que j’ai vus. C’est une mauvaise période, mais cela va se terminer et cela va se terminer sur une note positive », a déclaré Ihnat alors que nous nous tenions près du monastère au dôme d’or de Saint-Michel, non loin des rives du fleuve Dniepr qui traverse Kiev.

J’ai demandé au joyeux Canadien s’il avait déjà craint pour sa propre sécurité et il a reconnu : « De toute évidence, c’est une zone de guerre, je ne savais pas à quoi m’attendre, je n’y suis jamais allé. Le danger est évidemment là. »

Mais, a-t-il déclaré, « je ne suis pas ici juste pour penser à ça, je veux utiliser mon temps autant que je peux. »

La dernière fois que nous nous sommes parlé, c’était en juin, sur WhatsApp. Dans sa mise à jour sur le travail qu’il effectuait, il a partagé : « J’ai passé du temps dans l’Est ces derniers temps. Fournir de l’aide humanitaire, procéder à des évacuations, conduire une équipe médicale dans différents villages.

C’est exactement ce qu’il faisait lorsqu’il a été tué ce week-end, sa mort étant une perte « irremplaçable » selon ceux qui ont passé du temps avec lui en Ukraine.

« C’était mon ami proche, j’aurais aimé être là pour lui à ce moment-là », m’a dit Adam Oake, qui a passé des mois à fournir de l’aide avec Ihnat en Ukraine alors que des explosions, des coups de feu et des combats pouvaient parfois être entendus au loin, après la mort d’Ihnat. .

« Il était comme une tasse de café chaud le matin, il égayait votre journée », se souvient Oake. Les deux hommes partageaient un amour pour les Maple Leafs et, lorsqu’ils avaient besoin d’une évasion, ils regardaient souvent les moments forts ensemble.

Anthony ‘Tonko’ Ihnat et Adam Oake apportent de l’aide en Ukraine. (Adrian Ghobrial / DOCUMENT)

« Je veux que les gens se souviennent de lui pour son sourire et sa compassion, sa joie et son altruisme », a déclaré Oake, qui prévoit de retourner en Ukraine en novembre, en partie pour poursuivre le travail humanitaire qu’il a mené ensemble avec Ihnat.

« Une fois que vous avez fait cela (travailler en Ukraine) et que vous voyez combien de secours vous apportez aux gens et combien il est nécessaire de poursuivre ce travail d’aide humanitaire, il n’est pas facile de s’en détourner », a-t-il déclaré.

Dans son discours nocturne de dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que l’assassinat d’Ihnat « confirme une fois de plus à quel point la guerre contre l’Ukraine est proche pour tous ceux dans le monde qui valorisent vraiment la vie humaine et qui considèrent qu’il est du devoir moral commun de l’humanité de mettre fin au terrorisme et à la défaite ». mal. »

Ihnat s’efforçait d’obtenir sa résidence permanente afin de pouvoir rester en Ukraine après la fin de la guerre et aider à la reconstruction.

Au cours de notre promenade ensemble sur le pont Klitschko surplombant le Dniepr, il a reconnu que sa famille lui manquait tout en soulignant qu’ils n’étaient qu’à un coup de téléphone. Je lui ai dit que certaines personnes trouveraient remarquable ce qu’il faisait en Ukraine, et il a répondu : « Ce n’est pas remarquable, les gens ici (en Ukraine) sont remarquables, tout ce que je peux faire est le moins que je puisse faire. »