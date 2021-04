C’EST la question au cœur de Line Of Duty – lequel de ses personnages principaux est secrètement le cerveau criminel «H»?

Eh bien pour le moment, les millions de téléspectateurs de l’émission peuvent être tranquilles, car ce n’est pas la personne que beaucoup craignaient que cela puisse être – le chef de la lutte contre la corruption Ted Hastings.

L’acteur Adrian Dunbar, qui joue le rôle du flic depuis le début du drame à succès sur BBC2 en 2012, se dit rassuré par son créateur Jed Mercurio que son personnage emblématique n’est pas le quatrième membre infiltré du groupe du crime organisé.

Discutant avec la journaliste Elizabeth Day de son podcast How To Fail, il a déclaré: «Ce fut un soulagement pour moi, car j’ai passé tout ce temps à jouer ce personnage et j’ai toujours pensé que Ted avait un sens du devoir et un noyau moral.

«Et d’avoir découvert que j’étais ce méchant archi. . . J’aurais eu beaucoup de mal à accepter cela.

«Jed est conscient de notre public et ils savent que Ted a un sens de la force morale. Je suis content qu’il en soit sorti avec brio.

«La police me reconnaît et elle sait qu’il y a beaucoup de travail de la police à faire. Nous montrons qu’il faut beaucoup de temps à la police pour obtenir les réponses. »

La série précédente, projetée en 2019 puis basculée sur BBC1, a vu Ted mis dans le cadre par des collègues flics qui tentaient de se débarrasser de lui, alors que son unité anti-corruption AC-12 enquêtait sur les actes répréhensibles de la force.

À la fin de la course à succès, qui a attiré des cotes record pour le drame, Ted a réussi à effacer son nom, mais a reçu un dernier avertissement écrit pour inconduite en se mêlant de hauts gradés de la police.

Et tandis que Ted trouvait clairement que son travail devenait de plus en plus difficile, Adrian savait ce qu’il ressentait.

L’acteur de 62 ans, qui a travaillé dans un abattoir quand il était jeune homme à Enniskillen, en Irlande du Nord, a déclaré que se souvenir du jargon policier de plus en plus complexe de l’écrivain Jed devenait plus difficile que jamais.

Mais il a ajouté: «Je dirais émotionnellement, travailler dans un abattoir est certainement plus difficile que de faire Line Of Duty car il y a quelque chose dans le fait de tuer des animaux qui finit par vous arriver.

«Vous pensez que vous pouvez gérer ce genre de choses, et croyez-moi, cela ne m’a pas rebuté d’un sandwich au bacon, mais en même temps, il ne fait aucun doute que cela vous ronge et entre dans votre subconscient de ce que vous faites.

«Je veux dire, je n’ai pas littéralement tué les animaux, j’étais plus bas dans la chaîne, mais c’était difficile.

« Mais apprendre les répliques de Jed est aussi très difficile et plus on vieillit, plus ça devient difficile. Tu sais jouer – ça ne devient pas plus facile.

«Ce qui était auparavant facile est maintenant plus difficile – certainement les lignes le font. Mais moi, comme beaucoup de gens avec qui j’étais à l’abattoir, j’avais hâte de sortir, surtout en hiver, quand tu rentrais dans l’obscurité et que tu ressortais dans l’obscurité. C’était un vrai tueur.

Adrian a fini par emballer dans son travail d’abattoir à la fin des années 70 et a ensuite été introduit dans le monde du théâtre par son cousin.

Après des études à la Guildhall School of Music and Drama de Londres, son premier rôle est venu en 1980 dans le téléfilm The Long March. Puis, 11 ans plus tard, il a joué son rôle dans le film nominé aux Bafta, Hear My Song, sur le ténor irlandais Josef Locke, qu’Adrian a également co-écrit.

Mais c’est Line Of Duty qui a fait de lui un visage vraiment célèbre. L’épisode d’ouverture de la série six du mois dernier a été vu par 9,56 millions – un nouveau record pour le drame.

Adrian et ses collègues Vicky McClure (DI Kate Fleming) et Martin Compston (DI Steve Arnott) font partie du programme depuis le début, et les trois acteurs et écrivain Jed sont devenus de bons amis lors du tournage à Belfast.

Adrian a déclaré: «Maintenant, je réalise à quel point c’est un privilège d’être dans une série télévisée de longue date. L’inconvénient est que vous vous attachez à votre personnage et aux autres personnages et que vous ne voulez pas que cela s’arrête, et avec Jed, vous ne savez pas si vous allez être tué ou devenir un méchant.

«Mais le succès qui vient maintenant à ce stade a été bon pour moi, car je me sens prêt pour cela et pour y faire face. Line Of Duty est si grande, vous devez donc savoir comment gérer l’attention.

«Je me connais mieux maintenant. Je travaillais dans un abattoir quand j’ai commencé, donc mes attentes étaient assez faibles. Donc, tout semblait un peu un hasard, donc vous ne semblez pas les prendre aussi au sérieux.

«À un moment donné, vous devez prendre le succès au sérieux. Je ne pense pas avoir pu le faire quand j’étais jeune, car je me rends compte à quel point il était difficile de gagner 20 £ ou 80 £ par semaine.

«Je pensais que jouer était un cri et à un moment donné, cela allait se terminer. J’étais plus intéressé par le plaisir et les ébats plutôt que par la construction d’une carrière si je pouvais contrôler cela.

«Maintenant, je suis dans un bien meilleur endroit pour accepter le succès et en tirer le meilleur parti.»

Adrian n’a pas seulement vécu du drame, mais a lui-même vécu des scènes effrayantes.

À la fin des années 1980, lui et sa femme australienne Anna Nygh – également acteur – étaient en vacances à Bethléem avec leurs enfants Madeleine et Ted lorsque leur voiture de location a explosé, quelques instants après l’avoir garée.

Adrian a rappelé: «Nous nous sommes garés à la porte de Naplouse et nous sommes entrés dans la ville et nous avons entendu une bombe exploser et nous avons regardé dans le ciel et je savais juste que c’était notre voiture. J’ai dit à Anna, qui était avec les enfants: «Je vais juste regarder quelque chose».

«J’y suis allé et je savais d’où venait la direction et nous conduisions une voiture économique américaine et ils avaient identifié la voiture comme une voiture américaine.

Choses effrayantes

«Heureusement, nous n’avions rien de sérieux à l’époque, comme nos passeports. Mais je me suis contenté de gérer ça comme: « Oh, quelqu’un a fait sauter notre voiture ». »

Adrian, l’aîné de sept enfants, se souvient également avoir vécu en Irlande du Nord pendant les troubles, le conflit sectaire qui a duré des années 1960 aux années 1990.

Il a dit: «Quand j’ai joué dans les groupes en Irlande du Nord et que vous voyagiez tard le soir, c’était très dangereux. J’étais dans trois ou quatre accidents, principalement parce que les gens étaient fatigués au volant.

«Mais vous avez vu des choses effrayantes qui vous ont déconcertées ou vous avez simplement raté des choses. Quand vous êtes à la fin de l’adolescence, il y a un air d’excitation à propos de tout cela. Il y a une excitation à vivre à une époque où vous devez saisir autant que vous le pouvez parce que cela peut vous être enlevé.

«Vous vous sentiez tellement vivant, mais je ne pense pas avoir quelque chose comme le SSPT, qui surviendrait après un incident ou un décès.»

Malgré le succès d’Adrian dans l’un des plus grands drames du Royaume-Uni, il y a une teinte de tristesse que sa mère Pauline ne puisse pas profiter de ses réalisations, alors qu’elle lutte contre la maladie d’Alzheimer.

Il a dit: «Elle est avec nous mais elle n’est pas avec nous. Cela fait trois ans que je n’ai pas eu de conversation avec elle en tant que telle.

«Je me suis assis et lui ai parlé et nous avons été ensemble en compagnie l’un de l’autre mais elle ne peut plus nous parler. C’était une grande soprano et c’est elle qui m’a inculqué l’amour des comédies musicales.

«Le truc de la maladie d’Alzheimer est un tueur car il ne me permet pas de partager ce succès particulier avec ma mère. C’est l’un des aspects de la maladie d’Alzheimer.

«En plus de voler à la personne tous ses souvenirs, elle ne se souvient pas de mon père ni des voyages qu’elle a fait avec moi et ma femme Anna ou ma sœur qui est en Amérique. Ces souvenirs, ils sont tous partis. C’est vraiment la maladie la plus cruelle. »

Son père, Sean, est décédé subitement en 1979 d’une hémorragie cérébrale alors qu’Adrian était en deuxième année à l’école d’art dramatique de Londres.

Il rend hommage à son père dans Line Of Duty de la manière la plus réconfortante – en utilisant une vieille phrase de la sienne, que les fans appellent maintenant un «tedisme».

Il a dit: «Le truc de ‘Mère de Dieu’ vient de mon père qui utilisait ça tout le temps.

«Il disait« Mère de Dieu »tout le temps. Il avait l’habitude de dire juste «Mère» et nous savons ce qu’il voulait dire. Ainsi, la «Mère des Dieux» est une façon de lui dire merci de certaines manières. »

Adrian Dunbar parlait du podcast How To Fail With Elizabeth Day.