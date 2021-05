Adrian Dunbar de Line of Duty révèle que les célèbres slogans de Ted sont empruntés à son père

Les slogans meurtriers de TED Hastings dans Line of Duty – y compris «Mother of God» – sont empruntés au père charpentier de l’acteur Adrian Dunbar.

Adrian, 62 ans, né en Irlande du Nord, a déclaré qu’il s’était inspiré de ses paroles pour aider à donner vie à son personnage de chef de la police – et rendre hommage à son défunt père Sean.

Le dernier épisode passionnant de la série à succès BBC 1 de ce soir devrait attirer 13 millions de téléspectateurs, ce qui en fait le drame britannique le plus regardé de ce siècle. Le cuivre plié «H» doit être démasqué, avec le chef de l’AC-12 Ted parmi les noms dans le cadre.

Mais le surintendant est devenu le favori des fans pour des phrases telles que «Mère de Dieu», «Jésus, Marie, Joseph et le petit âne» et «Maintenant, nous aspirons du diesel».

On pense que tous ont été inspirés par son père, Adrian les improvisant dans le scénario de l’écrivain Jed Mercurio.

Il a dit: «Le truc de ‘Mère de Dieu’ vient de mon père qui utilisait ça tout le temps. »

Ses one-liners classiques sont devenus affectueusement connus sous le nom de Ted-isms, et les fans attendent avec impatience plus.

D’autres ont entendu au cours des six séries inclure «Je n’ai pas fait flotter le Lagan dans une bulle», le «Je suis calme! Je suis vraiment calme! et l’utilisation régulière du mot «fella».

Adrian, un père de deux enfants, a révélé: «Ce sont des phrases que mon père a utilisées.»

Il avait 21 ans lorsque son père – un contremaître d’une entreprise de construction – est mort d’une hémorragie cérébrale.

Il est retourné d’Angleterre à son Irlande du Nord natale, mais Sean était mort avant son arrivée.

Adrian a déclaré au podcast How To Fail With Elizabeth Day: «La Mère des Dieux est une façon de lui dire merci à certains égards.» Il avait précédemment révélé qu’il avait une relation inexistante avec son père stressé.

S’exprimant en 2004, Adrian, l’aîné de sept enfants, a déclaré: «J’étais le premier-né et il était très fier de moi, mais il n’a jamais pu me le dire.

«Il y avait toujours eu des frictions entre nous, mais maintenant je me rends compte que cela est né, en partie, du stress qu’il subissait. Pourtant, je n’ai jamais réussi à avoir une seule conversation avec mon père. Je n’avais pas du tout de relation avec lui.

L’ancien professeur de mathématiques d’Adrian, Dennis McKeever, a déclaré qu’il était toujours à l’écoute des échos de son père.

Il a dit: «Sean était une âme douce mais forte avec un grand sens de la convenance et de l’humour.

«Je regarde Line of Duty en attendant d’entendre ‘Keep’ er allumé ‘. J’ai entendu «Maintenant, nous sommes foutus de« diesel ». La métaphore est merveilleuse. C’est le genre de chose avec laquelle son père serait sorti.

Adrian a grandi à Enniskillen dans le Fermanagh, qui a une population majoritairement catholique.

La famille, y compris maman Pauline, a déménagé à Portadown à Armagh pendant quelques années au début des années 70 – mais est revenue à cause des troubles.

Adrian a raconté comment il avait été battu à cause de sa religion.

Il a dit: «Si vous étiez catholique, vous ne pourriez littéralement pas marcher dans la rue sans entrer dans une sorte de conflit.»

Sa mère, aujourd’hui âgée de 86 ans, souffre de la maladie d’Alzheimer et vit dans une maison de retraite d’Irlande du Nord. Son fils n’a pu la voir que récemment par vidéoconférence.

Adrian, dont les rôles au cinéma incluent The Crying Game en 1992, a déclaré: «Elle a été volée – nous avons tous les deux été volés.

«L’une des tragédies pour moi est que maintenant ma carrière a pris un tel essor, elle n’en est pas vraiment consciente.

On s’attend à ce que Line of Duty écrase des records de visionnage ce soir, avec ce qui pourrait être son tout dernier épisode.

Dimanche dernier, près de 11 millions de dollars ont été récoltés, ce qui en fait le drame britannique le plus regardé depuis l’émission spéciale du jour de Noël de Doctor Who 2008, vue par 11,7 millions.