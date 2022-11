Adrian Dunbar de Line of Duty parle de la série dérivée potentielle de Ted Hastings

Adrian Dunbar de LINE of Duty a parlé d’une éventuelle série dérivée de Ted Hastings.

Cela fait plus d’un an que la sixième saison de Line of Duty a diffusé sa finale explosive et il n’a toujours pas été confirmé si AC-12 se réunira.

Adrian Dunbar a taquiné une éventuelle émission dérivée de Ted Hastings

Adrian a dit qu'il serait prêt à faire une série dérivée en ajoutant que ce serait "intéressant"

Mais maintenant, Adrian Dunbar a taquiné qu’il reviendrait avec plaisir au rôle de surintendant AC-12 pour un spin-off de Line of Duty, ajoutant qu’il est sûr que ce serait “intéressant”.

L’acteur a déclaré: “Un spin-off? Oui bien sûr! Vous serez toujours sur le marché pour considérer tout ce que les gens vous lancent.

Il a ajouté que ce serait intéressant et que sa réponse serait oui.

L’acteur a poursuivi en disant que les fans de la série sont “en quelque sorte à la recherche” et qu’il est sûr que “le public le veut”, ajoutant que l’histoire peut continuer.

La star a conclu: “En termes de finition de l’histoire, je pense que c’était une fin vraiment intéressante.”

Cela vient après qu’Adrian soit récemment apparu sur ITV Lorraine plus tôt cette semaine, où il a abordé une septième série potentielle.

L’acteur a révélé: “Oui, il y a toutes les possibilités. Nous croisons tous les doigts pour entendre quelque chose à un moment donné », lui a-t-il dit.

« Nous voulons tous nous retrouver. Nous serions ravis de retourner à Belfast. La dernière fois que nous l’avons fait, c’était en confinement, donc nous étions tous dans des bulles. Nous ne pouvions pas sortir… tout était fermé. Nous aimerions donc retourner à Belfast pour nous amuser un peu.





“J’étais à Dublin récemment et quelques personnes ont dit que c’était incroyable la façon dont la série a décollé. Les gars avaient l’habitude de quitter le pub tôt pour rentrer à la maison pour le regarder.

L’acteur a rejoint le casting de Line of Duty lors de son lancement en 2012, aux côtés de Martin Compston dans le rôle de DS Steve Arnott et de Vicky McClure dans le rôle de DC Kate Fleming.

Dunbar joue le rôle du surintendant Ted Hastings, qui dirige l’unité anti-corruption 12 et est chargé de découvrir la corruption au sein de la police centrale.

